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Авиакомпания "Аврора" в июле задержала 2,5% выполненных рейсов
Лидером по долгосрочным задержкам рейсов стала авиакомпания "Трансаэро"
В июле авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") выполнила 1 тыс. 734 рейса, из них было задержано 43 (2,48%). В том числе 13 рейсов было задержано не менее чем на 6 часов.
У "Аэрофлота" показатели пунктуальности выше – лишь 1,38% от 18,814 тыс. выполненных рейсов.
Как следует из данных Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), лидером по задержкам рейсов не менее чем на 6 часов в июле стала авиакомпания "Трансаэро" - 53 рейса авиаперевозчика отправились с таким опозданием. На втором месте по задержкам не менее 6 часов стала авиакомпания "Якутия"- в июле 50 рейсов авиаперевозчика были осуществлены с такой задержкой.
Чаще всего в июле задерживались рейсы авиакомпаний "ВИМ-Авиа", "ИрАэро" и "Якутия".
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток
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