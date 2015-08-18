Авиакомпания "Аврора" в июле задержала 2,5% выполненных рейсов

Лидером по долгосрочным задержкам рейсов стала авиакомпания "Трансаэро"

В июле авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") выполнила 1 тыс. 734 рейса, из них было задержано 43 (2,48%). В том числе 13 рейсов было задержано не менее чем на 6 часов.

У "Аэрофлота" показатели пунктуальности выше – лишь 1,38% от 18,814 тыс. выполненных рейсов.

Как следует из данных Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), лидером по задержкам рейсов не менее чем на 6 часов в июле стала авиакомпания "Трансаэро" - 53 рейса авиаперевозчика отправились с таким опозданием. На втором месте по задержкам не менее 6 часов стала авиакомпания "Якутия"- в июле 50 рейсов авиаперевозчика были осуществлены с такой задержкой.

Чаще всего в июле задерживались рейсы авиакомпаний "ВИМ-Авиа", "ИрАэро" и "Якутия".

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток