"Газпром" и Shell поработают на третьей линии "Сахалин-2"

Меморандум о строительстве третьей очереди проекта подписан в рамках Петербургского международного экономического форума

Подписи под документом в Санкт-Петербурге поставили председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР и главный исполнительный директор Shell Бен ВАН БЕРДЕН.

Как следует из меморандума, для полной загрузки третьей технологической линии завода по сжижению газа "Газпром" поставит дополнительные объемы газа за счет добычи в рамках проекта "Сахалин-3".

Также стороны в четверг подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает развитие стратегического партнерства между "Газпромом" и Shell во всех сегментах газовой отрасли от разведки и добычи до переработки и маркетинга, включая возможный обмен активами.

В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа. Акционеры Sakhalin Energy - "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург