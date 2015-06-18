Соинвесторами энергомоста Сахалин-Хоккайдо могут стать японские Mitsui и JBIC

Стоимость проекта ранее оценивалась ориентировочно в $5,6 млрдСахалин,

"РусГидро" рассматривает японские Mitsui и Японский банк международного сотрудничества (JBIC) в качестве возможных партнеров в проекте строительства энергомоста Сахалин-Хоккайдо, сообщил генеральный директор "РусГидро" Евгений ДОД, выступая 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Он уточнил, что "РусГидро" ведет активные переговоры с большим количеством компаний, но именно Mitsui и JBIC рассматриваются в приоритете.

"Считаем, что именно те партнеры, которые могут выступать якорными инвесторами в этот проект наряду с "РусГидро", - сказал Евгений Дод.

Проект энергомоста на Хоккайдо (самый северный остров Японии, ближайший к Сахалину) обсуждается уже в течение 20 лет. Стоимость проекта оценивалась ориентировочно в $5,6 млрд.

Реализации проекта будут способствовать инвестиции в энергетическую инфраструктуру Дальнего Востока в объеме $1 млрд до конца 2017 года, позволит обеспечить поставки электроэнергии в необходимых объемах в базовом и пиковом режимах.

При этом развитие Дальнего Востока дает возможность реализации планов по соединению энергосистем Сахалина и материковой части РФ.

"Фактически это позволит замкнуть через Корею на Японию лет энергетическое кольцо. Это изменит топологию сети и ее идеологию", - сказал глава "РусГидро".

Ранее гендиректор ОАО "РАО ЭС Востока" (входит в группу "РусГидро") Сергей ТОЛСТОГУЗОВ говорил, что энергохолдинг рассчитывает летом 2015 года получить технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства энергомоста Россия-Япония по "японской" части проекта.

По его данным, идет активная работа по проекту в связи с его большой экономической целесообразностью: одна группа специалистов работает на Сахалине, а вторая - в Японии.

ТЭО, в частности, будет содержать оценку стоимости работ, связанных с прокладкой кабеля, выбором трасс, приемом электроэнергии на территории Сахалина, оценку стоимости энергопоставок сначала на Хоккайдо, а потом на другие острова. Кроме того, в ТЭО будут содержаться расчеты, по какой цене и в каких объемах может экспортироваться электроэнергия.

Реализация проекта, по словам Сергея Толстогузова, наиболее предпочтительна в три этапа. Первый этап - продажа излишков электроэнергии, которые предполагаются на Сахалине после строительств ГРЭС-2 в размере 0,5 ГВт, причем, максимум электроэнергии будет поступать в Японию в ночное время, в дневное предполагается снижение энергоподачи до 200 МВт.

Второй этап предусматривает развитие дополнительной генерации. "Возможно и строительство новой электростанции на юге Сахалина, но это уже будет экспортно-ориентированная станция, - сказал он.

Третий этап – соединение энергомоста с Хабаровским краем.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург