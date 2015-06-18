Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Соинвесторами энергомоста Сахалин-Хоккайдо могут стать японские Mitsui и JBIC
Стоимость проекта ранее оценивалась ориентировочно в $5,6 млрдСахалин,
"РусГидро" рассматривает японские Mitsui и Японский банк международного сотрудничества (JBIC) в качестве возможных партнеров в проекте строительства энергомоста Сахалин-Хоккайдо, сообщил генеральный директор "РусГидро" Евгений ДОД, выступая 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
Он уточнил, что "РусГидро" ведет активные переговоры с большим количеством компаний, но именно Mitsui и JBIC рассматриваются в приоритете.
"Считаем, что именно те партнеры, которые могут выступать якорными инвесторами в этот проект наряду с "РусГидро", - сказал Евгений Дод.
Проект энергомоста на Хоккайдо (самый северный остров Японии, ближайший к Сахалину) обсуждается уже в течение 20 лет. Стоимость проекта оценивалась ориентировочно в $5,6 млрд.
Реализации проекта будут способствовать инвестиции в энергетическую инфраструктуру Дальнего Востока в объеме $1 млрд до конца 2017 года, позволит обеспечить поставки электроэнергии в необходимых объемах в базовом и пиковом режимах.
При этом развитие Дальнего Востока дает возможность реализации планов по соединению энергосистем Сахалина и материковой части РФ.
"Фактически это позволит замкнуть через Корею на Японию лет энергетическое кольцо. Это изменит топологию сети и ее идеологию", - сказал глава "РусГидро".
Ранее гендиректор ОАО "РАО ЭС Востока" (входит в группу "РусГидро") Сергей ТОЛСТОГУЗОВ говорил, что энергохолдинг рассчитывает летом 2015 года получить технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства энергомоста Россия-Япония по "японской" части проекта.
По его данным, идет активная работа по проекту в связи с его большой экономической целесообразностью: одна группа специалистов работает на Сахалине, а вторая - в Японии.
ТЭО, в частности, будет содержать оценку стоимости работ, связанных с прокладкой кабеля, выбором трасс, приемом электроэнергии на территории Сахалина, оценку стоимости энергопоставок сначала на Хоккайдо, а потом на другие острова. Кроме того, в ТЭО будут содержаться расчеты, по какой цене и в каких объемах может экспортироваться электроэнергия.
Реализация проекта, по словам Сергея Толстогузова, наиболее предпочтительна в три этапа. Первый этап - продажа излишков электроэнергии, которые предполагаются на Сахалине после строительств ГРЭС-2 в размере 0,5 ГВт, причем, максимум электроэнергии будет поступать в Японию в ночное время, в дневное предполагается снижение энергоподачи до 200 МВт.
Второй этап предусматривает развитие дополнительной генерации. "Возможно и строительство новой электростанции на юге Сахалина, но это уже будет экспортно-ориентированная станция, - сказал он.
Третий этап – соединение энергомоста с Хабаровским краем.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Санкт-Петербург
Новости тематики
- ДВЭУК увеличит инвестиции в строительство электросетевой инфраструктуры на Дальнем Востоке
- Путин дал Дальнему Востоку дешевую электроэнергию
- "РАО ЭС Востока" заняло в ВТБ 8,5 млрд рублей
- На Дальнем Востоке появился новый энергообъект
- На Билибинской АЭС на Чукотке отключился энергоблок
- "Дальневосточная энергетическая управляющая компания": 15 лет на благо региона
- Минвостокразвития готовит проект "энергетического кольца" Россия - Япония – Южная Корея – Китай
- Компания из Иркутска спроектирует для ДВЭУК высоковольтную линию для освоения Яно-Колымской золоторудной провинции
- В Якутске обсуждают развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке
- Соинвесторами энергомоста Сахалин-Хоккайдо могут стать японские Mitsui и JBIC
Новости раздела
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву