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За взятки накажут по-новому

18 Марта 2011, 01:13 | Дальний Восток

Госдума 9 марта в первом чтении рассмотрела президентский законопроект, который установит новое наказание за взяточничество, сообщает корреспондент «Актуальных комментариев». Согласно документу, штрафы за взятки будут кратными сумме взятки.

Спикер Госдумы Борис Грызлов пояснил, что данный законопроект предлагает усилить ответственность за получение и дачу взяток, а также за посредничество в этом. Предлагается увеличить штрафы, сделать их кратными размеру взяток. Штрафы будут превышать размеры взяток в 25 - 100 раз. Согласно законопроекту, взятки будут классифицированы по уровням. Вводится четыре уровня взяток - до 25 тысяч рублей (простая взятка), взятка в значительном размере, в крупном размере и в особо крупном (более 1 млн рублей).

По словам Грызлова, за взятку более 1 млн рублей преступник может быть приговорен к стократному штрафу, то есть ему придется заплатить как минимум 100 млн рублей. «Считаю, что полезнее государству получить значительные объемы средств от тех, кто совершил эти преступления, нежели содержать их в тюрьме», - заявил он.

Впрочем, документ предусматривает, что за коррупционные преступления человек может быть приговорен как только к штрафу, так и к штрафу с лишением свободы.

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