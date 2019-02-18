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Курилы cтановятся продвинутыми

18 Февраля 2019, 11:36 | Дальний Восток

Южные острова подключаются к высокоскоростному Интернету

ПАО «Ростелеком» в ускоренном порядке запустило в работу подводную волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) на Южных Курилах Сахалинской области по просьбе региональных властей, сообщает газета «Золотой Рог».

«Сегодня уже более половины жителей Курильска подключены к Интернету. В Южно-Курильске свыше 30% жителей стали абонентами «Ростелекома». До конца февраля планируется подключить к современной сети большую часть домов в селах Крабозаводское и Малокурильское на острове Шикотан», - сообщил на встреч с врио главы Сахалинской области вице-президент, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток»ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ.

В «Ростелекоме» отмечают, что цены на высокоскоростной интернет на Южных Курилах и кабельное телевидение сейчас не отличаются от сахалинских.

«По инициативе региональных властей мы изменили подход к ценообразованию на Курильских островах. И на сегодняшний день жители Итурупа, Кунашира и Шикотана пользуются высокоскоростным интернетом и смотрят кабельное телевидение по доступным тарифам», - уточнил Логинов.

Досье газеты «Золотой Рог»

Организация подводной волоконно-оптической связи пропускной способностью 40 Гбит/секунду по маршруту Южно-Сахалинск (остров Сахалин) - Курильск (остров Итуруп) - Южно-Курильск (остров Кунашир) - Крабозаводское (остров Шикотан) включена в ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов на период до 2025 года». Исполнитель проекта – ПАО «Ростелеком». Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета (2,7 млрд рублей) и «Ростелекома» (600 млн рублей). Подрядчиком строительства подводной части ВОЛС выступала китайская Huawei. Общая протяженность линии связи - около 850 км.

Ранее «Ростелеком» построил подводную ВОЛС в акватории Охотского моря по маршруту Сахалин - Магадан - Камчатка. Работы по реализации проекта подводной ВОЛС Сахалин-Магадан-Камчатка были завершены в октябре 2016 года, и линия была введена в коммерческую эксплуатацию. Ее общая протяженность составляет около 1,7 тыс. км. Максимальная пропускная способность - до 8 Тбит/с.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: Курилы  huawei  Сахалин  интернет  "ростелеком"  Александр Логинов  ВОЛС 



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