Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области

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37-летний Антон ВОЛОШКО, закончивший в 2002 году Дальневосточный государственный университет по специальности «журналистика», утвержден первым вице-губернатором, руководителем аппарата губернатора и правительства Сахалинской области. Кандидатуру выходца из Владивостока в четверг согласовали депутаты Сахалинской областной думы.

До этого г-н Волошко почти три года отработал заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области, с декабря 2017 года исполнял обязанности первого вице-губернатора и руководителя аппарата губернатора и правительства области.

Его предшественником на должности первого вице-губернатора был Александр ДЕРНОВОЙ, ушедший в АО «НПО «Высокоточные комплексы» (входит в состав госкорпорации «Ростех») на должность и.о. заместителя гендиректора по стратегии, инновациям и развитию.

Антон Волошко родился во Владивостоке 1 июля 1980 года. До 2012 года работал журналистом и ведущим на федеральных телеканалах, затем занимался бизнесом, связанным с телевизионным производством. В 2012 г. - генеральный продюсер ООО «Лакон» и ООО «Информационное агентство «Прайм-Тайм» (оба - Москва); 2013-2015 гг. - руководитель спецпроектов ООО «Издательская компания «Александра Федорчука» (Москва); 2015 г. - ведущий аналитик отдела по обеспечению деятельности губернатора Сахалинской области департамента делопроизводства и организационной работы аппарата губернатора и правительства Сахалинской области.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток