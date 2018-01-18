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Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
Субсидия желающим перебраться на восток вырастет почти в пять раз
Субсидия на переезд и адаптацию россиян, переезжающих на Дальний Восток из других регионов по программе трудовой мобильности, будет увеличена с 225 тыс. рублей до 1 млн рублей.
«Сейчас у нас пока два инструмента переезда на Дальний Восток - это программа трудовой мобильности, когда субсидируются переезд работника к конкретному работодателю. Сейчас выделяются небольшие деньги на переезд - 225 тысяч рублей. Мы сейчас с Минтруда договорились, что это будет один миллион рублей», - заявил замглавы Минвостокразвития Сергей КАЧАЕВ на итоговом заседании общественного совета при Минвостокразвития.
По его словам, это предложение дальневосточного ведомства уже поддержало Минтруда.
«Переезжает человек на Дальний Восток, на конкретное предприятие на работу, ему дают субсидию на переезд, адаптацию на месте 1 млн рублей. Та же самая инициатива сейчас принята в рамках программы переселения соотечественников из-за рубежа», - сказал г-н Качаев.
Ранее с инициативой повысить подъемные для желающих переехать на Дальний Восток предложил глава Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.
«Считаю, что нужно упростить задачу работникам и повысить размер подъемных до миллиона рублей, а также выплачивать средства на адаптацию на каждого члена семьи переезжающего на Дальний Восток специалиста. Тогда это будет действенный механизм привлечения кадров в дальневосточный регион», - заявил губернатор, выступая в рамках «Дней Дальнего Востока» в Москве.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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