Общая протяженность вантов - 55 километров

Строители моста на остров Русский во Владивостоке приступили к монтажу вантовых узлов. Это сложная и ювелирная работа: требования к установке очень жесткие, так как необходимо четко соблюсти угол наклона конструкций не только по вертикали, но и по горизонтали. Узлы - специальные конструкции, которые обеспечат крепление вант, держащих над зеркалом воды центральный пролет моста. Всего мост над проливом Босфор Восточный будут держать 168 вант длиной от 135 до 580 метров. Работы по установке вант, которые производятся во Франции, начнутся в июне этого года.