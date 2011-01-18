Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Общая протяженность вантов - 55 километров
18 Января 2011, 14:47 | Дальний Восток
Строители моста на остров Русский во Владивостоке приступили к монтажу вантовых узлов. Это сложная и ювелирная работа: требования к установке очень жесткие, так как необходимо четко соблюсти угол наклона конструкций не только по вертикали, но и по горизонтали. Узлы - специальные конструкции, которые обеспечат крепление вант, держащих над зеркалом воды центральный пролет моста. Всего мост над проливом Босфор Восточный будут держать 168 вант длиной от 135 до 580 метров. Работы по установке вант, которые производятся во Франции, начнутся в июне этого года.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- Газоны для саммита
- Утверждены бюджетные ассигнования на развитие электросетевого хозяйства Приморья
- Установлена половина опор для моста через Амурский залив
- Трубопроводы строятся по графику
- Газ на владивостокскую ТЭЦ-2 и остров Русский придет уже в сентябре
- Установка вант начнется весной
- На Русском появится микрорайон
- В крае будут реконструированы шесть погранпереходов
- 2011-й - самый ответственный год на стройках саммита
- Объекты саммита получили землю
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
Loading...