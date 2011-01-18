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Задержки по отправлению ледоколов не было – ДВМП
Задержки по отправлению ледоколов «Магадан», «Адмирал Макаров» и «Красин» на спасение застрявших во льдах Сахалинского залива не было, сообщил флагманский капитан департамента специального флота ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) Герман КУЗИН.
«Наше пароходство отреагировало практически сразу. Некая задержка при переписке и согласовании неизбежна. Ледоколы ведь сейчас находятся в тайм-чартере. И для того, чтобы их отпустили, необходимо все согласовать. Своевольничать нам никто не позволит, но мы этого и не делали», - сказал Кузин.
По его словам, информация о необходимой ледокольной помощи была получена ДВМП 30 декабря. «Уже на следующий день началась подготовка и первый из ледоколов «Адмирал Макаров» был отправлен», - отметил флагманский капитан пароходства.
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