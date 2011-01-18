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Вертолетоносец «Мистраль» придет во Владивосток

18 Января 2011, 14:29 | Дальний Восток

ВМФ России приступил к определению мест базирования двух вертолетоносцев типа «Мистраль», которые планируется приобрести у Франции. Представители главкомата ВМФ посетили базы Северного и Тихоокеанского флотов.

Члены комиссии, побывавшие во Владивостоке, доложили, что первый вертолетоносец может базироваться на главной базе Тихоокеанского флота, но только после проведения комплекса работ по подготовке соответствующей инфраструктуры.

О том, что в первую очередь «Мистраль» получит Тихоокеанский флот, еще в июне заявлял начальник Генштаба РФ Николай МАКАРОВ: «Такой корабль нам нужен, на Дальнем Востоке он просто необходим», – подчеркнул он, добавив, что корабли подобного класса особенно востребованы в районе Курильской гряды, которую сейчас «вообще защитить нечем». «Там раньше была армия. Теперь там никого нет, и чтобы закрыться, нам нужны мобильные средства для того, чтобы быстро доставить десант». Второй вертолетоносец, возможно, будет располагаться в Североморске, войдя в состав Северного флота.

Представитель Главного штаба ВМФ отметил, что «Мистрали» во Владивостоке и в Североморске будут нуждаться не только в специальных пирсах, но и в обеспечении противолодочной и противовоздушной обороны. Соответственно для их защиты потребуются корабли охранения типа фрегат и корвет.

30 декабря стало известно, что первый вертолетоносец «Мистраль» может обойтись России в 720 млн евро. Второй построенный на французских верфях корабль этого типа будет стоить уже дешевле – порядка 650 млн евро. Но в любом случае это больше той суммы, в которую «Мистраль» обходится французам. Тот факт, что цена явно растет, по мнению источника, указывает на то, что повышается и вероятность того, что корабль россиянам все же продадут вместе с его самой ценной составляющей, то есть с боевыми системами.

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