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Российско-китайский пункт пропуска ожидает модернизация
20 января проектировщики головного проектного института ФГУП ГИПРОНИИ ДВО РАН должны сдать график проектно-сметной документации реконструкции пункта пропуска в Пограничном, а Краскино уже ожидает модернизация. Все праздники были посвящены работе в этом направлении, сообщает PrimaMedia.
Тему реконструкции и модернизации пунктов пропуска на российско-китайской границе в Приморье обсуждали в конце декабря в поселке Пограничном в ходе совещания в рамках российско-китайской межведомственной рабочей встречи по вопросам совершенствования приграничной инфраструктуры.
Необустроенность пунктов пропуска сдерживает развитие транзитных грузоперевозок. Введение в эксплуатацию нового пункта пропуска в том же Пограничном не только улучшит социально-экономическое развитие между Дальним Востоком и Китаем, но и выведет на новый более высокий уровень качество обслуживания пассажиров, сократит время прохождения в транспортной зоне грузов и простоя техники. В этом абсолютно убежден генеральный директор ОАО «Приморавтотранс» Вячеслав МАРТЫНЕНКО.
Ведомства «Поднебесной», Министерство транспорта, Министерство коммерции уже почти 11 лет ведут работу в направлении организации транзитных перевозок. В минувшем 2010 году по линии межправительственной договоренности были представлены предложения на эту тему.
У КНР свои предложения на этот счет. Груз из провинций Цзилинь и Хэйлунцзян, следующий на юг Китая, в Японию, США и ЮВА транзитом, можно пустить через порты Приморья Восточный, Владивосток, Находка, Зарубино и Посьет. Туда же по этому соглашению будет запущен и автотранспорт, - делится своими рассуждениями Вячеслав Мартыненко.
Основу грузопотока составят контейнерные перевозки, сыпучие грузы, строительные материалы и оборудование. В течение первых двух лет транспортный поток может составлять до одной тысячи автомобилей в сутки, а спустя пять лет увеличится до пяти тысяч единиц автотранспорта, уверены автоперевозчики.
При организации подобных транзитных линий основная нагрузка ляжет на пункты пропуска Пограничный и Краскино. Уже был ряд экспериментов. Так, например, в марте - апреле 2010 года в порту Восточном перегружалось по 30 контейнеров в сутки из Муданьцзяна. В октябре того же года начала свою работу транзитная линия «Хуньчунь - Зарубино - Ниигата».
- Для китайской стороны это выгодные поездки. Но не менее выгодны они и для Российской Федерации. Перевозка грузов по транзитным маршрутам заполняет приморские порты, которые на сегодня недогружены по своим мощностям, - считает Вячеслав Мартыненко.
На сегодняшний день развитие транспортных связей с северо-восточными провинциями Китая для Приморья является приоритетным направлением. Это значительно сократило бы нахождение грузов в пути из Приморья в Забайкалье и дальше, а следовательно, и удешевило бы их, если перевозку осуществлять через территории Северного Китая. Но это требует большой подготовки на самых различных уровнях.
Сегодня руководство каждого приморского порта готовит пояснительные записки на тему приемки грузов. В этих документах найдет отображение загруженность порта, размещение судов у причальной стенки, мощность кранов, наличие ричстакеров и аппарелей, а также возможности порта по приемке и перегрузке того или иного груза. Далее вопрос будет рассматриваться в Минтранссе.
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