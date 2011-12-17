По километру в сутки «шагает» газопровод

По километру в сутки удлиняется газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» в Приморье. В итоге уже сварено 164 км. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморья, «на строительстве газопровода занято 2128 человек».

Одновременно в крае ведётся строительство межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Владивосток» до острова Русский. Самый сложный участок на этом объекте - переход с материковой части на островную. Под дном пролива Босфор Восточный методом наклонно-направленного бурения прокладывается тоннель. Уже пробурено 425 метров.Напомним, сдача газопровода - 2011 г.