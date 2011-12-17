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Саммит АТЭС - 2012
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Газоны для саммита

17 Декабря 2011, 18:20 | Дальний Восток

Полуостров Саперный сегодня - это разрытый грунт вперемешку со снегом. Между тем руководство Дальневосточной дирекции Минрегиона РФ пригласило уже на остров специалистов Ботанического сада ДВО РАН.

Гостей попросили окинуть профессиональным взором будущую ландшафтно-парковую зону строящегося Дальневосточного федерального университета. Кураторов объектов саммита интересовал вопрос: какие растения приживутся быстрее и лучше, чтобы встречать гостей в 2012 году уже в зеленом наряде. Экскурсия впечатлила ботаников и дизайнеров. Они были приятно удивлены не только объемами стройки, но и тем, что вырубки лесов на Аяксе произведены "точечно", основной массив лесов остался нетронутым. Александр Галанин, директор Ботанического Сада-Института ДВО РАН, сам сформулировал задачи: "Мы можем подобрать весь ассортимент тех растений, которые будут здесь расти. Это, пожалуй, самая главная задача. Дальше нужно найти источники посадочного материала, потому что территория здесь большая. Следует так же детально продумать и систему создания газонов. Времени мало, нужно принимать решение быстрее".

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