Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ученые предлагают проложить трубу газопровода по дну залива
Газопровод получил положительную оценку госэкспертизы. Об этом 19 февраля на пресс-конференции в Биолого-почвенном институте ДВО РАН "Здоровое будущее Приморья в наших руках" заявил председатель Координационного совета по экологическим проблемам Приморского края, заслуженный эколог РФ, доктор геолого-минералогических наук, профессор Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
По его словам, официального документа пока нет, но, по достоверным сведениям, проект газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток, несмотря на все протесты приморских экологов, получил положительную оценку государственной экологической экспертизы.
В прошлом году приморские ученые и экологи провели собственную общественную экологическую экспертизу проекта, вполне официальную, которую в Москве проигнорировали. Результат местной экспертизы был резко отрицательный: строительство газопровода по уникальному Хасанскому району нанесет непоправимый вред экосистеме всего Приморского края. Дейта.ру приводит слова профессора: "Если проводить газопровод, который транзитом пройдет через Хасанский район, доставляя газ из России в Корею и порождая массу проблем для жителей и природы района, то делать это надо не по суше, а по дну Амурского залива - и дешевле, и безопаснее". Кроме экологического вреда ученые отмечают и отсутствие экономической целесообразности для Приморья этого сооружения, которое должно пересечь ряд особо ценных охраняемых и рекреационных зон.
Приморские экологи не собираются сдаваться и повторно отправили решения общественной экологической экспертизы в Москву.
Как сообщили "ЗР" в представительстве компании ООО "Газпроминвест-Восток", ветка на Хасан, которая вызывает споры экологов, - это второй этап строительства Восточного газопровода. Сегодня актуально строительство трубопровода Хабаровск - Владивосток - остров Русский, и этот проект прошел государственную экспертизу.
Новости тематики
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- ДВЭУК увеличит инвестиции в строительство электросетевой инфраструктуры на Дальнем Востоке
- Путин дал Дальнему Востоку дешевую электроэнергию
- "РАО ЭС Востока" заняло в ВТБ 8,5 млрд рублей
- На Дальнем Востоке появился новый энергообъект
- На Билибинской АЭС на Чукотке отключился энергоблок
- "Дальневосточная энергетическая управляющая компания": 15 лет на благо региона
- Минвостокразвития готовит проект "энергетического кольца" Россия - Япония – Южная Корея – Китай
- Компания из Иркутска спроектирует для ДВЭУК высоковольтную линию для освоения Яно-Колымской золоторудной провинции
- В Якутске обсуждают развитие возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке
Новости раздела
- На Дальнем Востоке появится отель под брендом Mercure
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!