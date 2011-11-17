Обязательный трудовой стаж в России будет увеличен

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Сенаторы поддержали предложение об увеличении обязательного трудового стажа - с нынешних 5 лет до 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, председатель комиссии по естественным монополиям Николай Рыжков заявил, что существующий сегодня стаж в пять лет слишком мал - такой незначительный срок крайне несправедлив по отношению к людям, которые имеют настоящий стаж работы, начиная от 20 лет.

“Значительное число российских граждан проработали уже 40, и даже 50 лет. А получается, что уровень их пенсии практически такой же, как и у «пятилеток». Тем не менее не стоит забывать про тех людей, которые в силу серьезных жизненных обстоятельств не смогли добрать необходимый стаж. Есть не очень здоровые люди, многодетные, и те, кто просто не в состоянии проработать 20 и более лет. Они тоже не должны оказаться при начислении пенсии ущемленными в своих правах”, - отметил сенатор.