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Обязательный трудовой стаж в России будет увеличен
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Сенаторы поддержали предложение об увеличении обязательного трудового стажа - с нынешних 5 лет до 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.
Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, председатель комиссии по естественным монополиям Николай Рыжков заявил, что существующий сегодня стаж в пять лет слишком мал - такой незначительный срок крайне несправедлив по отношению к людям, которые имеют настоящий стаж работы, начиная от 20 лет.
“Значительное число российских граждан проработали уже 40, и даже 50 лет. А получается, что уровень их пенсии практически такой же, как и у «пятилеток». Тем не менее не стоит забывать про тех людей, которые в силу серьезных жизненных обстоятельств не смогли добрать необходимый стаж. Есть не очень здоровые люди, многодетные, и те, кто просто не в состоянии проработать 20 и более лет. Они тоже не должны оказаться при начислении пенсии ущемленными в своих правах”, - отметил сенатор.
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