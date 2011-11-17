Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Порядок размещения заказов на выполнение работ по строительству изменят
17 Ноября 2011, 18:29 | Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Госдума намерена принять законопроект, уточняющий порядок размещения заказов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.
Как сообщает пресс-служба думского Комитета по строительству и земельным отношениям, законопроект предусматривает возможность размещать заказы на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту как путем проведения открытого аукциона в электронной форме, так и путем проведения конкурса.
По мнению авторов документа, его принятие позволит учитывать не только цену контракта, но и квалификацию участников размещения заказов.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Трутнев предлагает продлить субсидирование тарифов на электроэнергию для промпредприятий на Дальнем Востоке
- Награда в полмиллиона обещана за достоверную информацию об убийце чемпиона Приморья
- Железнодорожники отмечают професиональный праздник и юбилей
- Ведомство Чубайса приходит на Дальний Восток с миллиардами
Новости раздела
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
Loading...