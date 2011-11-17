Порядок размещения заказов на выполнение работ по строительству изменят

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября, ZRPRESS. Госдума намерена принять законопроект, уточняющий порядок размещения заказов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Как сообщает пресс-служба думского Комитета по строительству и земельным отношениям, законопроект предусматривает возможность размещать заказы на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту как путем проведения открытого аукциона в электронной форме, так и путем проведения конкурса.

По мнению авторов документа, его принятие позволит учитывать не только цену контракта, но и квалификацию участников размещения заказов.