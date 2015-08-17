В Приморье дан старт международному транспортному коридору "Приморье-2"

Морской порт "Славянка" начал обслуживать новую судоходную контейнерную линию с Китаем

Морской порт "Славянка" (Хасанский район)) начал обслуживать новую судоходную контейнерную линию Хуньчунь (КНР) - Славянка (Россия) - порты Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), открытие контейнерной линии положило начало реализации в пос. Славянка проекта "Приморье-2", предназначенного для развития международных перевозок на Дальнем Востоке.

В рамках проекта на прошлой неделе первые контейнеры с товарами из северо-восточных провинций Китая автомобильным транспортом проследовали по процедуре таможенного транзита из МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Краскино" в морской пункт пропуска "Порт Слаянка" для дальнейшей погрузки на судно и отправки в китайский порт Циндао.

Погрузка проводилась с помощью рейдово-перегрузочного комплекса "ТОР", позволяющего грузить контейнеры на палубу судна без швартовки контейнеровоза к причалу.

В сообщении отмечается, что таможенный контроль и все необходимые таможенные операции в отношении товаров, помещенных под процедуру таможенного транзита, были проведены должностными лицами таможенного поста "Морской порт Славянка" в соответствии с законодательством Таможенного союза.

В настоящее время агентирующей стороной на территории зоны таможенного контроля ведется подготовка площадки для размещения мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, необходимого для проведения таможенного осмотра контейнеров.

В перспективе планируется увеличение грузооборота до 200 тонн в месяц или 120 контейнеров в день.

Транспортный коридор "Приморье-2" "Приморье-2" свяжет порты юго-запада Приморья - Посьет, Зарубино и Славянка - с провинциями Китая, что позволяет доставлять быстро грузы из северо-восточных в юго-восточные провинции Китая, а также в страны АТР и в обратном направлении.

Морской международный порт Славянка расположен в Хасанском районе Приморского края, специализируется на перевалке металлолома, леса круглого, пиломатериалов и других генеральных грузов. Для переработки и хранения грузов порт располагает таможенными складами временного хранения общим объемом 12,2 тыс. кв.м. В настоящее время порт способен перерабатывать до 100 тыс. тонн грузов в год, в том числе до 9 тыс. тонн металлов и 7 тыс. тонн леса ежемесячно. Грузопоток металлолома направлен в Южную Корею, круглого леса - в Японию, пиломатериалов - в Южную Корею.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток