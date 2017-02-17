Трутнев доложит Путину о срыве поручения по доставке рыбы с Дальнего Востока

«Просто ничего не сделано»

Вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил подготовить доклад о неисполнении министерством транспорта поручения президента РФ по стимулированию доставки рыбы в европейскую часть России.

«Сложная ситуация с исполнением поручений президента о мерах по стимулированию доставки рыбы в европейскую часть России. Там просто ничего не сделано. Я попросил коллег подготовить доклад - мы будем докладывать президенту страны о том, что министерство транспорта, прежде всего, его поручение не выполнило. Минтранс, РЖД находят какие-то объяснения. Объяснять мы все и всё умеем, а надо просто работать", - заявил Трутнев после заседания правительственной подкомиcсии по вопросам рыбохозяйственного комплекса на Дальнем Востоке.

По словам вице-премьера, в подвешенном состоянии находится вопрос, связанный с поддержкой строительства новых судов.

«Очень долго разрабатываются нашими коллегами из Минпрома и других организаций нормативные акты - уже семь месяцев прошло с принятия закона, все обсуждают», - уточнил полпред. На следующей неделе запланировано совещание, где будут рассмотрены четыре оставшихся нормативных акта.

Вице-премьер также дал поручение о создании рыбохозяйственной ТОР на Дальнем востоке.

«Одна вещь лежит на поверхности - мне кажется, что если у нас инструмент ТОР есть, то, учитывая запущенность аквакультуры на Дальнем Востоке, этот инструмент надо сразу включать. То есть, нам надо создавать рыбохозяйственный ТОР. Я прошу Минвостокразвития рассказать о готовности решения этого вопроса», - сказал Трутнев.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток