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Украинцам дадут работу на Дальнем Востоке, но только после россиян

17 Февраля 2016, 08:05 | Дальний Восток

Инициаторами разработки федеральной программы по добровольному переселению беженцев с Украины на Дальний Восток выступили коммунисты

Граждане Украины могут рассчитывать на получение работы на территориях опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, но только после того, как будут удовлетворены заявки на рабочие места от граждан России, сообщила пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

Ведомство поддержало предложение депутатов КПРФ о разработке федеральной целевой программы по добровольному переселению беженцев с Украины в Сибирь и на Дальний Восток.

Депутаты считают, что украинцы могут восполнить нехватку трудовых ресурсов при реализации множества инвестиционных проектов в регионе.

«Граждане Украины могут рассчитывать на получение рабочих мест в территориях опережающего развития на Дальнем Востоке - в том случае, если соответствующих работников (по количеству, по квалификации) нет в регионе, и нет граждан России, которые бы пожелали переехать на новую работу», - говорится в сообщении.

По данным министерства, судя по первым заявкам инвесторов в ТОР и Свободный порт Владивосток, количество новых рабочих мест превышает 50 тыс. По причине существующего дисбаланса на рынке труда Дальневосточного федерального округа, уже сегодня на одного безработного приходится до трех вакансий, не хватает работников определенных квалификаций.

«Вопрос о привлечении иностранных граждан к работе в ТОРах - компетенция наблюдательных советов территорий опережающего развития, в состав которых входят, в том числе, и представители профсоюзов», - отмечает Минвостокразвития.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: рабочие  тор  украины  переселение  свободный порт 



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