Космодром "Восточный" будет достраивать новый подрядчик

Сотрудникам Спецстроя запретили появляться на объектах

ФГУП «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) определен генеральным подрядчиком по строительству ряда объектов космодрома Восточный вместо оскандалившегося Спецстроя.

Новому подрядчику предстоит достроить стартовый и технический комплексы, а также водозаборные сооружения для обеспечения пусков с космодрома Восточный в 2017 году.

«Допуск сотрудников прежнего генподрядчика прекращен на объекты в связи с расторжением контракта. Сотрудники будут допускаться на объекты только для устранения замечаний, а также для окончания начатых работ, не попавших в перечень контрактов, подписанных с ЦЭНКИ», - сказал заместитель гендиректора ЦЭНКИ по технологическому развитию наземной космической инфраструктуры Андрей ОХЛОПКОВ, слова которого приводит пресс-служба предприятия.

Новый генподрядчик уже заключил восемь договоров с субподрядными организациями.

Президент России Владимир ПУТИН в декабре прошлого года подписал указ №Об упразднении Федерального агентства специального строительства». Функции упраздняемого Спецстроя передаются Минобороны. Завершить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с реализацией указа, поручено до 1 июля 2017 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта ЦЭНКИ.