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Фонд капремонта Приморского края подвел итоги года
15 декабря в администрации Приморского края состоялась пресс-конференция по итогам реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году.
"По программе 2015 года капитальному ремонту подлежит 284 дома, и на данный момент Фонд капитального ремонта завершил работы на 243 объектах. Остальные находятся в стадии приемки. Я уверен, что до 25 декабря программа капремонта на 2015 год будет выполнена", – рассказал Игорь СОЛОГУБ, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края.
Сологуб также отметил, что Фонд капитального ремонта уже подготовился к 2016 году. "Из 400 запланированных домов проектно-сметная документация готова на 200. Также заключено около 45 договоров на выполнение строительно-монтажных работ, к которым мы приступим уже в январе", – заявил он.
Наталья ВОЛОДЧЕНКО, начальник отдела технического надзора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края рассказала о том, как формируется очередь на капремонт. "Последовательность складывается из двух показателей – процента износа и года постройки, - пояснила она. - Соответственно, чем старше дом и выше его амортизация, тем ближе его очередь на ремонт. Процент износа можно актуализировать - управляющие компании проводят акты осеннего и весеннего осмотра, устанавливают техническое состояние дома и направляют эти данные в органы местного самоуправления. Оттуда они поступают в Фонд, где их рассматривают и вносят корректировки в программу".
Спикеры пресс-конференции отметили, что жители Приморья за прошедший год стали более дисциплинированно платить взносы за капитальный ремонт. "Когда мы выставили первую квитанцию, в колл-центр Фонда ежедневно поступало более 500 звонков от недовольных граждан, - поделился Денис ГОРОВЧУК, заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. – Никто не понимал, за что конкретно он платит и насколько это обязательно. Сегодня ситуация изменилась – если в октябре 2014 года платили всего 45% населения, то в ноябре 2015 этот показатель увеличился почти в два раза – до 88%".
Тем не менее, недовольство сохранилось. В частности, необходимостью выплат для пенсионеров, чей дом будет стоять в очереди на капитальный ремонт 20 лет. "Сейчас в Совете федерации и Госдуме состоится обсуждение этого вопроса, по результатам которого будут внесены изменения в жилищный кодекс. Сейчас предлагается сделать 50% скидку на взносы людям старше 70 лет, а для людей старше 80 – обязательные выплаты на капремонт вообще отменить. Также льготные тарифы будут установлены для инвалидов и сирот", – заметил Сологуб.
"Многоквартирный дом является объектом проживания, и к нему необходимо относиться как к собственности. Все заботятся о ремонте своей квартиры, а вот о починке фасада или крыши не думает никто. Хотя ремонт – это капиталовложение, которое продлевает жизнь дома на 20-40 лет и увеличивает его стоимость. Теперь жилищный кодекс обязал население думать об этом - вменил платеж, и его надо исполнять", – резюмировал Сологуб. Если же собственник отказывается вносить своевременную плату, ему будет начисляться пеня за каждый день просрочки. Дальнейшее игнорирование счетов грозит неплательщикам судебным разбирательством.
Напомним, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов является региональным оператором краевой программы капремонта, рассчитанной до 2043 года. В рамках программы запланирован ремонт более 11 тысяч многоквартирных домов на территории Приморского края. Согласно Жилищному кодексу РФ, с октября 2014 года собственники жилых помещений в многоквартирных домах должны вносить обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт. В Приморском крае их размер составляет 6,57 рубля за квадратный метр.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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