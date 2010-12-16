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День корюшки

16 Декабря 2010, 12:09 | Дальний Восток

Знатоки подледного лова скажут, что стремительное наступление ледового поля с точки зрения поиска рыбы и размеров ее улова не совсем хорошо. Еще вчера корюшка радовала богатыми уловами рыбаков в бухтах у ст. Океанская, Садгород, Угольная, бухты Посьет и Мелководная (Хасанский район), а сегодняшний улов там не превышает десятка мелкой наваги, именуемой в простонародье «самураями»!

Исключением разве что остается о. Русский, где бухты и заливы замерзли в самый последний момент. С 12 декабря лед в заливе Новик, бухтах Рында, Воевода, Бабкино ломится от наплыва рыбаков-любителей. В прилове сотни корюшки, десятки крупной и средней наваги! Надо отметить, что и на Русском праздник «первого льда» ненадолго. Ближе к Новому году застынут заливы, труднее станет попасть на остров, а косяки? Косяки корюшки, какими бы они ни были, буквально рассосутся под толщей льда, и искать ее на просторах в несколько десятков километров подо льдом бессмысленно. Поэтому ветераны больше доверяют интуиции и многолетнему опыту, который, как показывает практика, выручает даже в самых пустых и безрыбных годах.

Первый, так называемый «перволедный» ход любимицы всех рыбаков от мала до велика – корюшки, заканчивается. Косяки разбились и разошлись по местам, где ее можно будет ловить с переменным успехом всю зиму, пока стоит лед.

Но на подходе другая любимица – корюшка-зубатка, которая не без основания считается лакомым трофеем, независимо от количества пойманной за единицу времени. Подход и хороший клев ее за неделю до и неделю после Нового года, считается «поляна» между двумя «коврижками»: островами Скребцова (Чайка) и Рыбачьим (устье р. Раздольная).

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