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"Аврора" не против импортозамещения
Авиакомпания готова закупить вместо канадских самолетов чешские, но выпускаемые в России
Дальневосточная авиакомпания «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») при обновлении парка воздушных судов готова переходить на импортозамещение. Губернатор Сахалина Олег КОЖЕМЯКО в рамках Первого МедиаФорума российских островов в Южно-Сахалинске сообщил, что вместо пяти канадских самолетов DHC-6 Twin Otter 400 для перевозок на Курилы «Аврора» может получить пять чешских Л-410, которые выпускаются в Екатеринбурге на Уральском заводе гражданской авиации.
Действующее постановление правительства РФ предусматривает ограничение на импорт самолетов иностранного производства, если в России есть их аналоги.
Сейчас в Россию можно ввозить самолеты на 50–300 кресел с нулевой пошлиной, которая в норме составляла 7,5–15,6%. До конца 2018 года для самолетов действует таможенная процедура временного ввоза с условным освобождением (полным или частичным) от пошлин, налогов и без мер нетарифного регулирования (но с последующим помещением под процедуру реэкспорта).
«В настоящее время в Екатеринбурге выпускаются самолеты Л-410. Мы решаем вопрос по их взлетным характеристикам. Дело в том, что взлетно-посадочные полосы на островах Шикотан (Южные Курилы) и Парамушир (Северные Курилы) довольно короткие. Если эти характеристики удовлетворят российские самолеты, то мыбудем брать Л-410. В противном случае будем просить правительство РФ разрешить нам приобрести воздушные суда иностранного производства», - сказал глава региона.
Самолеты DHC-6 Twin Otter 400 хорошо зарекомендовали себя в Приморском крае, где они используются для сообщения с отдаленными населенными пунктами. Они способны перевозить до 19 пассажиров и рассчитаны на эксплуатацию в условиях укороченных грунтовых взлетно-посадочных полос. Самолеты Л-410 эксплуатирует авиакомпания «Хабаровские авиалинии» на внутренних рейсах в Хабаровском крае.
Г-н Кожемяко уточнил, что правительство Сахалинской области совместно с «Аэрофлотом» в текущем году провели докапитализацию уставного капитала авиакомпании «Аврора» на 3,5 млрд рублей, которые и будут направлены на приобретение пяти самолетов, необходимых для улучшения авиасообщения с Курилами. Летом на Шикотане и Парамушире планируется строительство взлетно-посадочных полос, так как в настоящее время там есть только площадки для приема вертолетов.
Досье «ЗР»:
Авиакомпания «Аврора» создана в 2013 году на базе региональных перевозчиков по поручению правительства РФ, в настоящее время входит в группу компаний «Аэрофлот». Свой первый коммерческий рейс авиакомпания выполнила на самолете A319 по маршруту Владивосток – Хабаровск – Магадан. «Аврора» является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке и стратегическим партнером местных региональных администраций в развитии внутрирегиональной авиации. Контрольный пакет акций (51%) «Авроры» принадлежит «Аэрофлоту», 49% - правительству Сахалинской области.
В 2017 году «Аврора» получила два воздушных судна - Q400 и DHC-6. С учетом новых лайнеров парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 24 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
На фото L-410
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