Один из крупнейших банков Дальнего Востока "развели" на 2,5 миллиарда

Силовики задержали основателя старейшего российского инвестфонда и его партнеров

Дальний Восток опять оказался в сфере скандала - в пятницу силовики задержали в Москве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла КАЛВИ, троих сотрудников фонда - Вагана АБГАРЯНА, Филиппа ДЕЛЬПАЛЯ и Ивана ЗЮЗИНА, а также бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексей КОРДИЧЕВА (ныне советник председателя правления ПАО «Норвик Банк») и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима ВЛАДИМИРОВА.

Им вменяется «мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), конкретно - хищение 2,5 млрд рублей через кредит, выданный банком «Восточный» (один из крупнейших банков Дальнего Востока).

Дело о мошенничестве было возбуждено 13 февраля по материалу, поступившему из ФСБ России, следствие ведет центральный аппарат Следственного комитета.

По данным следствия, г-н Калви организовал схему, в результате которой полученный ПКБ от «Восточного» в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. По версии правоохранительных органов, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Уголовное дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода ЮСУПОВА с которым он обратился в управление «К» ФСБ.

Досье газеты «Золотой Рог»: Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», медиахолдинг «СТС Media», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», банк «Восточный» и др.

Максимальное наказание по статье ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса – лишение свободы до десяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

В сообщении Baring Vostok говорится, что задержание четырех его сотрудников связано с коммерческим спором между инвестфондом и банком «Восточный». Фонд и все портфельные компании работают в обычном режиме, отмечает Baring Vostok. Уголовное дело не связано с текущей деятельностью кредитной организации, заверил представитель банка «Восточный». Банк работает в обычном режиме.

Baring Vostok в банке «Восточный» владеет контрольным пакетом. При этом у Арама АВЕТИСЯНА есть опцион, который позволяет получить контроль в банке. Условия этого опциона стороны корпоративного конфликта в настоящее время оспаривают в лондонских и кипрских судах.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток