Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Утверждены бюджетные ассигнования на развитие электросетевого хозяйства Приморья
В рамках подготовки Приморского края к саммиту АТЭС-2012 на развитие распределительных сетей г. Владивосток и о. Русский, генерирующих мощностей на о. Русский на 2011 год запланировано выделение бюджетных ассигнований в размере 1 700 690 тыс. рублей. Федеральная адресная инвестиционная программа на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов утверждена Министерством экономического развития РФ.
Освоение данных средств в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой возложено на ОАО «ДВЭУК».
При реализации подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» :
- на создание источников генерации с хранилищами топлива и распределительных сетей для теплоснабжения и электроснабжения (класса 10 кВ) объектов делового центра саммита, первой очереди Дальневосточного федерального университета запланировано 95 200 тыс. рублей
- на строительство и реконструкцию распределительных сетей материковой части Владивостока запланировано 786 300 тыс. рублей
- на строительство распределительных электрических сетей на о-ве русский класса 35 кВ запланировано 128 000 тыс. рублей
- на обеспечение теплоснабжения и электроснабжения научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» на острове Русский запланировано 100 000 тыс. рублей
- на обеспечение внешнего энергоснабжения Государственной резиденции Российской Федерации запланировано 591 190 тыс. рублей.
Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко озвучил основные этапы освоения выделенных средств: «Завершение работ по реконструкции и строительству распределительных сетей материковой части Владивостока намечено на конец ноября 2011 года. К началу мая текущего года должны быть выполнены работы по разработке проектной документации и экспертизе проекта строительства распределительных сетей на острове Русском. Полное окончание работ стоит в плане на май 2012 года. Что касается объектов генерации делового центра саммита и ДВФУ, то здесь работы ведутся на трех мини-ТЭЦ – «Северная», «Центральная» и «Коммунальная». В мае текущего года будут закончены работы по прокладке кабельной линии 10кВ и теплотрассы на участке мини-ТЭЦ «Центральная» - ДВФУ. На август запланировано завершение всех работ на мини-ТЭЦ «Северная», а в конце ноября планируется завершить основные работы на мини-ТЭЦ «Центральная». Окончание строительно-монтажных работ на мини-ТЭЦ «Коммунальная» намечено на март 2012г. Для обеспечения энергией «Приморского океанариума» реализуется проект строительства мини ТЭЦ «Океанариум». В настоящее время активно ведутся изыскательские работы. К концу мая будут разработаны проект и рабочая документация по данному объекту. Завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на март 2012 года. По Госрезиденции РФ разработка сметной документации и экспертиза проекта должны быть завершены к июню текущего года, а в завершающую стадию работы войдут только через год»
Все выделенные по Федеральной адресной инвестиционной программе средства - 1 700 690 тыс. рублей - должны быть освоены в текущем 2011 году. Лишь по объектам делового центра саммита на 2012 год предусмотрено выделение еще 84 млн рублей.
Пресс-служба ОАО «ДВЭУК».
Новости тематики
- Газоны для саммита
- Утверждены бюджетные ассигнования на развитие электросетевого хозяйства Приморья
- Установлена половина опор для моста через Амурский залив
- Трубопроводы строятся по графику
- Газ на владивостокскую ТЭЦ-2 и остров Русский придет уже в сентябре
- Установка вант начнется весной
- На Русском появится микрорайон
- В крае будут реконструированы шесть погранпереходов
- 2011-й - самый ответственный год на стройках саммита
- Объекты саммита получили землю
Новости раздела
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
- В "Билайн" специальная цена на Micromax Q402+ при оплате трех месяцев связи
- Летать в Сеул станет комфортнее
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Журналист из Владивостока назначен первым вице-губернатором Сахалинской области
- Москвичей будут заманивать в Приморье миллионом рублей
- Строителю космодрома "Восточный" могут дать 14 лет тюрьмы
- Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа