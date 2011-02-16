Утверждены бюджетные ассигнования на развитие электросетевого хозяйства Приморья

В рамках подготовки Приморского края к саммиту АТЭС-2012 на развитие распределительных сетей г. Владивосток и о. Русский, генерирующих мощностей на о. Русский на 2011 год запланировано выделение бюджетных ассигнований в размере 1 700 690 тыс. рублей. Федеральная адресная инвестиционная программа на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов утверждена Министерством экономического развития РФ.

Освоение данных средств в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой возложено на ОАО «ДВЭУК».

При реализации подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» :

- на создание источников генерации с хранилищами топлива и распределительных сетей для теплоснабжения и электроснабжения (класса 10 кВ) объектов делового центра саммита, первой очереди Дальневосточного федерального университета запланировано 95 200 тыс. рублей

- на строительство и реконструкцию распределительных сетей материковой части Владивостока запланировано 786 300 тыс. рублей

- на строительство распределительных электрических сетей на о-ве русский класса 35 кВ запланировано 128 000 тыс. рублей

- на обеспечение теплоснабжения и электроснабжения научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» на острове Русский запланировано 100 000 тыс. рублей

- на обеспечение внешнего энергоснабжения Государственной резиденции Российской Федерации запланировано 591 190 тыс. рублей.

Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко озвучил основные этапы освоения выделенных средств: «Завершение работ по реконструкции и строительству распределительных сетей материковой части Владивостока намечено на конец ноября 2011 года. К началу мая текущего года должны быть выполнены работы по разработке проектной документации и экспертизе проекта строительства распределительных сетей на острове Русском. Полное окончание работ стоит в плане на май 2012 года. Что касается объектов генерации делового центра саммита и ДВФУ, то здесь работы ведутся на трех мини-ТЭЦ – «Северная», «Центральная» и «Коммунальная». В мае текущего года будут закончены работы по прокладке кабельной линии 10кВ и теплотрассы на участке мини-ТЭЦ «Центральная» - ДВФУ. На август запланировано завершение всех работ на мини-ТЭЦ «Северная», а в конце ноября планируется завершить основные работы на мини-ТЭЦ «Центральная». Окончание строительно-монтажных работ на мини-ТЭЦ «Коммунальная» намечено на март 2012г. Для обеспечения энергией «Приморского океанариума» реализуется проект строительства мини ТЭЦ «Океанариум». В настоящее время активно ведутся изыскательские работы. К концу мая будут разработаны проект и рабочая документация по данному объекту. Завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на март 2012 года. По Госрезиденции РФ разработка сметной документации и экспертиза проекта должны быть завершены к июню текущего года, а в завершающую стадию работы войдут только через год»

Все выделенные по Федеральной адресной инвестиционной программе средства - 1 700 690 тыс. рублей - должны быть освоены в текущем 2011 году. Лишь по объектам делового центра саммита на 2012 год предусмотрено выделение еще 84 млн рублей.

Пресс-служба ОАО «ДВЭУК».