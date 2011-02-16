www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Утверждены бюджетные ассигнования на развитие электросетевого хозяйства Приморья

16 Февраля 2011, 12:08 | Дальний Восток

В рамках подготовки Приморского края к саммиту АТЭС-2012 на развитие распределительных сетей г. Владивосток и о. Русский, генерирующих мощностей на о. Русский на 2011 год запланировано выделение бюджетных ассигнований в размере 1 700 690 тыс. рублей. Федеральная адресная инвестиционная программа на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов утверждена Министерством экономического развития РФ.

Освоение данных средств в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой возложено на ОАО «ДВЭУК».

При реализации подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» :

- на создание источников генерации с хранилищами топлива и распределительных сетей для теплоснабжения и электроснабжения (класса 10 кВ) объектов делового центра саммита, первой очереди Дальневосточного федерального университета запланировано 95 200 тыс. рублей

- на строительство и реконструкцию распределительных сетей материковой части Владивостока запланировано 786 300 тыс. рублей

- на строительство распределительных электрических сетей на о-ве русский класса 35 кВ запланировано 128 000 тыс. рублей

- на обеспечение теплоснабжения и электроснабжения научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» на острове Русский запланировано 100 000 тыс. рублей

- на обеспечение внешнего энергоснабжения Государственной резиденции Российской Федерации запланировано 591 190 тыс. рублей.

Генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко озвучил основные этапы освоения выделенных средств: «Завершение работ по реконструкции и строительству распределительных сетей материковой части Владивостока намечено на конец ноября 2011 года. К началу мая текущего года должны быть выполнены работы по разработке проектной документации и экспертизе проекта строительства распределительных сетей на острове Русском. Полное окончание работ стоит в плане на май 2012 года. Что касается объектов генерации делового центра саммита и ДВФУ, то здесь работы ведутся на трех мини-ТЭЦ – «Северная», «Центральная» и «Коммунальная». В мае текущего года будут закончены работы по прокладке кабельной линии 10кВ и теплотрассы на участке мини-ТЭЦ «Центральная» - ДВФУ. На август запланировано завершение всех работ на мини-ТЭЦ «Северная», а в конце ноября планируется завершить основные работы на мини-ТЭЦ «Центральная». Окончание строительно-монтажных работ на мини-ТЭЦ «Коммунальная» намечено на март 2012г. Для обеспечения энергией «Приморского океанариума» реализуется проект строительства мини ТЭЦ «Океанариум». В настоящее время активно ведутся изыскательские работы. К концу мая будут разработаны проект и рабочая документация по данному объекту. Завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на март 2012 года. По Госрезиденции РФ разработка сметной документации и экспертиза проекта должны быть завершены к июню текущего года, а в завершающую стадию работы войдут только через год»

Все выделенные по Федеральной адресной инвестиционной программе средства - 1 700 690 тыс. рублей - должны быть освоены в текущем 2011 году. Лишь по объектам делового центра саммита на 2012 год предусмотрено выделение еще 84 млн рублей.

Пресс-служба ОАО «ДВЭУК».

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru