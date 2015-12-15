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Авиадебоширы заплатят за задержку рейса 52 тыс. рублей
Вылет из Владивостока в Сеул был задержан на 54 минуты из-за пьяного дебоша
Петропавловск-Камчатский городской суд удовлетворил исковые требования авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») в отношении трех жителей Петропавловска-Камчатского, которые устроили пьяный дебош на самолете, задержав его вылет из Владивостока в Сеул почти на час.
Суд постановил взыскать с ответчиков в пользу авиакомпании более 52 тыс. рублей в счет возмещения убытков авиакомпании и расходов по госпошлине.
Инцидент произошел 14 февраля 2015 года во Владивостоке после посадки на рейс авиакомпании «Аврора» по маршруту Владивосток - Сеул.
«Трое пассажиров при движении воздушного судна с места стоянки к взлетно-посадочной полосе во время демонстрации аварийно-спасательного оборудования, будучи в нетрезвом состоянии, вели себя неадекватно. Нецензурно выражались, на замечания бортпроводников реагировали резко, и таким образом создавали угрозу безопасности пассажиров и экипажа», - говорится в сообщении «Авроры».
Командир воздушного судна, руководствуясь Воздушным кодексом РФ, принял решение вернуться к зданию аэровокзала и передать дебоширов сотрудникам полиции.
В результате вылет был задержан на 54 минуты, что повлекло за собой дополнительные затраты авиакомпании.
Дебоширы были привлечены к административной ответственности. Кроме того, по данному инциденту компания обратилась в Петропавловск-Камчатский городской суд (по месту проживания ответчиков) с требованием возместить ей убытки и выиграла это дело.
Это уже не первый иск «Авроры» против авиадебоширов, поданный в суд и выигранный авиакомпанией. В настоящее время юристы компании занимаются в судах еще несколькими аналогичными исками к пассажирам-нарушителям.
Досье «ЗР»: Авиакомпания «Аврора» создана «Аэрофлотом» в 2013 году по поручению правительства РФ на базе авиакомпаний «Владивосток Авиа» и «Сахалинские авиатрассы». Компания выполняет рейсы по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Далянь, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск. Также самолеты "Авроры" выполняют регулярные социально значимые рейсы в Сахалинской области и Приморском крае. Контрольный пакет (51% акций) АО «Аврора» принадлежит «Аэрофлоту», 49% - правительству Сахалинской области.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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