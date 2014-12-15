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"Транснефть" увеличила мощность ВСТО-1 до 58 млн тонн
К 2020 году компания планирует нарастить мощность первой очереди до 80 млн тонн
АК "Транснефть" в понедельник ввела в эксплуатацию три новые нефтеперекачивающие станции (НПС) в рамках проекта расширения первой очереди трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО-1).
Ввод новых НПС позволил увеличить мощность первой очереди ВСТО-1 с 50 млн тонн до 58 млн тонн в год.
Запуск НПС в эксплуатацию НПС позволит в том числе выполнить российско-китайские договоренности об увеличении с 1 января 2015 года поставок нефти в Китай до 20 млн тонн в год.
К 2020 году "Транснефть" планирует нарастить мощность ВСТО-1 до 80 млн тонн, а ВСТО-2 - до 50 млн тонн, что позволит не только увеличить объем экспорта нефти в страны АТР, но и обеспечить нефтью как существующие, так и планирующиеся к строительству нефтеперерабатывающие мощности в регионе.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток
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