Медицинский туризм в России начнется со столицы Приморья

Крупная сингапурская медицинская ассоциация компаний Sourcelink Holdings Pte Ltd намерена построить собственную клинику во Владивостоке. Планируется, что это будет 10-этажное здание с двумя подземными этажами, расчетная стоимость проекта $100 млн.

Строительные работы по адресу: ул. Прапорщика Комарова, 42 уже начались. По словам главного исполнительного директора Sourcelink Holdings Pte Ltd Джереми ЛИ, первого пациента клиника будет готова принять уже в декабре 2009 г.: "Это наше совместное предприятие, клиника будет специализироваться по пяти направлениям: гинекология, урология, ортопедия, кардиология, онкология. Также мы будем заниматься диагностикой, для этого будет завезено самое современное оборудование".

Сингапурцы хотят обслуживать 10-15% платежеспособного населения региона. В особо сложных случаях пациентов будут направлять на лечение непосредственно в клиники компании в Сингапуре. "На месте мы готовы предоставить любые медицинские услуги, вплоть до имплантации органов, - подчеркнул Джереми Ли на презентации проекта. - Медицинский туризм набирает популярность во всем мире, к нам приезжают граждане из Европы и США. Теперь будем ждать клиентов из России".