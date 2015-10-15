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Стало известно, какие компании станут первыми резидентами Свободного порта Владивосток
На данный момент уже существует около 30 кандидатов в резиденты, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Первые резиденты Свободного порта Владивосток будут рассмотрены набсоветом на следующей неделе во Владивостоке, заявил вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ в ходе совещания председателя правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА с вице-премьерами, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
По словам вице-премьера, речь идет, в частности, о таких кандидатах, как Владивостокский морской рыбный порт, группа «Транзит-ДВ» и группа «Сумма» (контролирует Владивостокский морской торговый порт).
На данный момент уже существует около 30 кандидатов на то, чтобы стать резидентами свободного порта. Речь идет о таких отраслях, как судостроение, рыбопереработка и инфраструктура, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, что 12 октября в РФ вступил в силу закон о свободном порте Владивосток. Режим порта будет действовать на территории 15 муниципальных образований, в том числе где располагаются морские порты Зарубино и Находка, а также аэропорт.
Резиденты указанной зоны получили большой набор льгот, преференций, налоговых, таможенных и административных послаблений.
Юрий Трутнев особо отметил, сообщает деловая газета "Золотой Рог", что в случае с резидентами франко-порта независимо от того, работает ли уже компания в регионе, речь идет исключительно о новых объектах бизнеса, то есть о новых производствах.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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И что-же НОВОГО нам предложат эти два порта???