"Дальневосточная энергетическая управляющая компания": 15 лет на благо региона

Впереди у компании множество задач: энергообеспечение Якутского центра газодобычи «Силы Сибири» – Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, реконструкция и расширение внешнего энергоснабжения нефтепровода ВСТО, новые электросетевые объекты в Якутии

16 июля АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» отмечает 15-летие с момента своего создания. Сегодня АО «ДВЭУК» уверено сохраняет лидирующие позиции в качестве специализированной компании по управлению государственными проектами в сфере электроэнергетики Дальневосточного федерального округа.

АО «ДВЭУК» учреждено в 2001 году с целью антикризисного управления дочерними и зависимыми обществами РАО «ЕЭС России». До 2007 года компания поочередно осуществляла функции единоличного исполнительного органа в ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «Геотерм», ОАО «Хабаровскэнерго» и ОАО «Амурэнерго». Менеджмент компании сумел вывести эти предприятия из кризиса, решить системные проблемы, разработать перспективные планы, создать предпосылки для финансового и технического развития. В тот момент АО «ДВЭУК» являлось крупнейшей энергетической управляющей компанией в России.

С 2008 года АО «ДВЭУК» управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Инвестиционный портфель компании состоит из 11 проектов на территории Амурской и Магаданской областей, Приморского края, Республики Саха (Якутия).

Объем инвестиционной программы АО «ДВЭУК» в 2009-2015 годах превысил 69 млрд рублей. Наиболее значимые реализованные проекты связаны с энергообеспечением саммита АТЭС в г. Владивостоке, а также с внешним энергоснабжением объектов трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) в Якутии.

Так, компания успешно выполнила поручения правительства РФ по обеспечению бесперебойного энергоснабжения мероприятий саммита АТЭС-2012 на о. Русском. Энергообъекты АО «ДВЭУК» стали основой принципиально новой системы энергоснабжения островной территории и материковой части Владивостока.

В ходе реализации проектов по энергообеспечению объектов ВСТО компании удалось ликвидировать 40-летнее отставание в развитии электросетевой инфраструктуры юго-запада Якутии и сформировать базу для предстоящей интеграции Якутской энергосистемы в Единую национальную электрическую сеть России.

Строительство высоковольтных линий электропередачи в Магаданской области повысило энергобезопасность ряда предприятий и населенных пунктов, включая г. Магадан, где проживает большая часть населения региона. Кроме того, проекты АО «ДВЭУК» образуют часть электросетевого каркаса для освоения перспективных месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции.

Реализация проекта по строительству энергокольца г. Благовещенска позволила увеличить пропускную способность изношенной и устаревшей сетевой инфраструктуры, ликвидировать дефицит трансформаторной мощности подстанций и обеспечить надежное электроснабжение потребителей северной части города.

В общей сложности силами АО «ДВЭУК» построено 2 460 км линий электропередачи разных классов напряжения, 820 МВА трансформаторной мощности подстанций, введено 49,8 МВт установленной мощности объектов генерации и 163,7 Гкал/час тепловой мощности мини-ТЭЦ.

В 2012 и 2013 годах АО «ДВЭУК» становилось лауреатом ежегодной национальной премии в области бизнеса, проводимой медиагруппой «РБК», в номинации «Компания года в Дальневосточном федеральном округе». Главным достижением компании на сегодняшний день является проведение государственной политики опережающего развития энергетической инфраструктуры дальневосточных регионов.





«Благодаря самоотверженному труду всего коллектива мы можем по праву гордиться тем, что в необычайно сложных условиях реализовали уникальные проекты, не имеющие аналогов в отечественной отрасли энергетики, построили современные энергообъекты, которые десятки лет будут служить на благо дальневосточников. Впереди множество задач: энергообеспечение Якутского центра газодобычи «Силы Сибири» – Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, реконструкция и расширение внешнего энергоснабжения нефтепровода ВСТО, новые электросетевые объекты в Якутии. Мы стали полноценной сетевой организацией в двух важнейших регионах Дальнего Востока – и это новая нагрузка, новая ответственность, новые вызовы для нашей компании», - говорит и.о. генерального директора АО «ДВЭУК» Дмитрий СЕЛЮТИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток