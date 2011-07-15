Михаил ОСИПОВ, министр экономики и промышленной политики РС (Я): Привлекательность региона выстраивается из мелких кирпичиков

Понятие «инвестиционная привлекательность» отнюдь не абстрактный термин. Его можно измерить конкретными цифрами вложения средств в экономику региона – государственными органами власти, частным бизнесом. Что показывают «замеры» этой составляющей экономики в Якутии? Какие тенденции набирают обороты?

Об этом «ДК» беседовал с министром экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) Михаилом ОСИПОВЫМ.

– Наиболее заметная тенденция – меняется качественный состав инвестиций. Если пять-шесть лет назад мы говорили главным образом об инфраструктурных проектах, которые реализовывались за счет средств федерального бюджета, то сейчас фиксируем существенный прирост частных инвестиций, в числе инвесторов все больше представителей малого и среднего бизнеса. Президент республики Егор БОРИСОВ ставит перед бизнесом задачу больше вкладывать в основные производственные фонды, а перед командой правительства – создать максимально благоприятные условия для поддержания инициатив регионального бизнеса.

Еще одна тенденция – все больше предпринимателей приходят к нам не просто с идеями и просьбами дать денег, а с хорошо проработанными бизнес-проектами – самыми разными, иногда открывающими совсем новые ниши. Недавно, например, мы обсуждали проект строительства в Якутске парка аттракционов, своеобразного крытого мини-Диснейленда. Бизнесмен уже вложил средства в разработку проектной документации и готов инвестировать в строительство. Перед республикой он ставит вопрос об участии в создании инфраструктуры: для нормального функционирования нужны вода, свет, подъездные пути. Это конструктивный подход.

Есть сферы, где интересы региональной власти, бизнеса и жителей республики совпадают напрямую, к примеру, строительство жилья. Поставлена амбициозная задача в ближайшие четыре года увеличить ввод жилья в республике в полтора раза – до 450 тыс. кв. м в год. У строительных компаний появилась уверенность, что это твердая политика власти, они видят ясные перспективы, поэтому сейчас активно инвестируют средства в основные фонды. В этой отрасли мы реализуем пилотный проект по стимулированию строительства жилья в г. Якутске. В дальнейшем данный опыт мы планируем распространить и на другие населенные пункты республики.

– Михаил Анатольевич, у Якутии богатый ресурсный потенциал, но это лишь возможности, которые могут быть реализованы или нет – в зависимости от экономических обстоятельств. Что формирует инвестиционный климат в республике, определяет ее конкурентоспособность на рынке инвестиций?

– К республике всегда был большой интерес, но, чтобы полностью раскрыть инвестиционный потенциал, мы должны более скрупулезно выстроить систему отношений бизнес – власть. Они должны быть абсолютно понятными, ведь инвестиционная привлекательность выстраивается из мелких кирпичиков. Некоторые укладываются в фундамент, и поэтому должны быть особенно прочными. В настоящее время планируется принять Программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Республики Саха (Якутия) на период до 2013 года», основными мероприятиями которой станут совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности, снижение административных барьеров и формирование новых механизмов привлечения инвестиций.

Если говорить о крупных компаниях, в том числе с государственным участием, то их приход в республику в значительной степени предопределен политикой федерального центра. Это такой неклассический, российский подход, но время, когда субъекты Федерации должны будут конкурировать за такого инвестора, уже подходит.

Инвестиционная привлекательность для крупного бизнеса состоит в том, чтобы серьезные капиталовложения окупались и приносили прибыль. Понятно, что на конечный результат влияет огромное количество факторов – рыночных, управленческих, но связанных с вхождением в регион – тоже. Поэтому речь идет о выстраивании долгосрочных отношений. Практически со всеми крупными инвесторами мы ежегодно заключаем соглашения, которые учитывают различные стороны ведения бизнеса компаний, в том числе планирования развития территорий и социального партнерства.

– Республика Саха (Якутия) последовательно работает над повышением национальных рейтингов. На какие параметры опираются присвоенные республике рейтинги международных агентств? Какие выгоды приносит эта работа?

– Мы серьезно над этим работаем уже несколько лет, поскольку это один из ключевых элементов инвестиционной привлекательности и инструмент, позволяющий привлекать значительные средства. Республика уже не первый год размещает облигационные займы, и они пользуются большим спросом.

Рейтинг – это характеристика экономики республики, отражение не только состояния бюджета, но и эффективности работы всех крупных предприятий, поскольку они являются основными налогоплательщиками. Все эти элементы находятся в одной лодке, кто-то качнулся – это ощутили все. Поэтому мы очень дорожим рейтингом и заинтересованы в его стабильности и повышении.

Помимо этого наличие рейтинга международных агентств открывает дополнительные возможности сотрудничества с мировыми финансовыми институтами, особенно в части привлечения финансирования на социальные проекты. К примеру, в прошлом году республика подписала соглашение с Международным банком реконструкции и развития об участии в строительстве объектов социальной инфраструктуры, в том числе дошкольного образования.

Досье "ДК"

В сентябре 2010 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s пересмотрело прогноз по рейтингам республики со «стабильного» на «позитивный», ввиду заметного улучшения финансовых показателей в результате значительных налоговых поступлений в бюджет региона. Агентство положительно оценило инвестирование значительных средств в инфраструктуру региона. В мае 2011 года Standard & Poor's подтвердило кредитные рейтинги Республики Саха (Якутия) – долгосрочный «ВВ-» и рейтинг по национальной шкале «ruAA-». Прогноз изменения рейтингов – «Позитивный». В октябре 2010 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги республики в иностранной и национальной валюте на уровне «BB», по российской шкале – AА-(rus) и повысило прогноз со «Стабильного» на «Позитивный». Пересмотр прогноза отражает улучшение экономической конъюнктуры, хорошие показатели исполнения бюджета, низкий долг и улучшение позиции ликвидности.

– Насколько последовательным инвестором выступает сама республика? Какими проектами наполнена региональная инвестиционная программа?

– Основной объем бюджетных инвестиций направлен на социальную сферу – образование, здравоохранение, физкультуру и спорт. Мы, к примеру, уже несколько лет реализуем программу строительства общеобразовательных учреждений – строим каждый год не меньше 10 школ.

Помимо этого, мы ежегодно рассматриваем целый ряд бизнес-проектов, в которые республика может войти на правах партнера или основного учредителя. Речь идет о предприятиях, которые создаются не просто для получения новых рабочих мест, а изначально могут быть эффективны с коммерческой точки зрения. С этой позиции мы сегодня подходим даже к традиционно субсидируемым предприятиям, работающим в агропромышленном комплексе, рыбной отрасли и т.д.

Примером такого коммерчески эффективного проекта является Нерюнгринская птицефабрика. Сейчас она производит 1,5 тыс. тонн мяса с возможностью увеличения мощности до 3 тыс. тонн. При этом решается важнейшая социальная проблема, связанная с трудоустройством.

– Первый опыт государственно-частного партнерства республика приобрела на проекте развития Южной Якутии. Каковы перспективы распространения этого опыта?

– Этот механизм может быть очень эффективным при четком распределении ролей в новых проектах. На сегодня с учетом нашего опыта разработаны Концепция развития государственно-частного партнерства в Республике Саха (Якутия) и проект закона Республики Саха (Якутия) «О государственно-частном партнерстве в Республике Саха (Якутия)», что позволит устранить пробелы в законодательстве, определить формы ГЧП, полномочия государственных органов, гарантии и права частных инвесторов.

Механизм государственно-частного партнерства мы намерены распространить и на республиканские проекты. Сейчас в рамках министерства экономики и промышленной политики создается структура, которая будет предметно заниматься вопросами государственно-частного партнерства, в том числе с мелкими и средними проектами. А также сотрудничать с Фондом прямых инвестиций и венчурным фондом, которые создаются в республике.

– Одним из механизмов, обеспечивающих условия для развития отдельных территорий, особенно на стартовых этапах, называют создание особых экономических зон. Удалось ли республике продвинуться в вопросах создания ОЭС?

– Сейчас работаем над созданием особой зоны промышленного типа, где будут работать местные предприятия, занимающиеся огранкой алмазного сырья. Республика добывает 98% алмазного сырья в России, а граним не больше 5-6%, обеспечивая прибыль компаниям Израиля и Бельгии. Этот рынок по большому счету устоялся, но потенциал увеличения производства добавленной стоимости на нашей территории существует. Резидентами зоны уже готовы стать десятки компаний. Проект серьезно проработан, подготовлено ТЭО, готовится заявка. Процесс сдерживается спецификой таможенного регулирования оборота драгоценных металлов, но мы уверены, что это преодолимые препятствия.