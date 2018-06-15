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Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль

15 Июня 2018, 11:37 | Дальний Восток

Для совершения денежного перевода абоненту «ВымпелКома» будет предоставлен специальный промокод

ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») объявило о запуске акции, в рамках которой абоненты тарифной линейки «ВСЁмоё!» могут совершать денежные переводы в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию с комиссией всего 1 рубль.

Для совершения денежного перевода с выгодной комиссией абоненту будет предоставлен специальный промокод, который необходимо показать сотруднику офиса продаж «Билайн» при совершении финансовой операции.

Промокод предоставляется следующим образом:

- для новых абонентов при подключении на тарифную линейку «ВСЁмоё!» первый код будет указан в чеке при приобретении SIM-карты;

- действующие абоненты-пользователи тарифной линейки «ВСЁмоё!» могут получить промокод, отправив SMS-сообщение с текстом 1 на бесплатный номер 03339.

В дальнейшем промокоды будут поступать абоненту в SMS-сообщении при каждом пополнении счета на сумму от 200 рублей одним платежом. Промокод предоставляется только 1 раз в сутки, срок действия каждого промокода составляет 30 дней с момента получения.

Услуга по переводу денежных средств предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО) под брендом «Золотая Корона» в офисах продаж «Билайн». Услуга не имеет территориальной привязки: абонент может совершить денежный перевод в любом городе в собственных офисах «Билайн».

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши абоненты могли получать качественное обслуживание и консультации специалистов там, где им это удобно. Офисы «Билайн» сейчас открываются в обновленном формате и из традиционных салонов связи превращаются в цифровые супермаркеты услуг. Например, посетители могут воспользоваться любыми финансовыми сервисами: получить кредит, оформить банковскую Карту «Билайн» и разместить депозит, застраховать телефон, недвижимость, здоровье и т.д. Мы постоянно расширяем нашу продуктовую линейку и предлагаем абонентам новые сервисы на специальных условиях», - прокомментировал руководитель департамента по мобильной коммерции и страхованию ПАО «ВымпелКом» Дмитрий КОРНИЕНКО.

*Акция «Денежные переводы с комиссией 1 рубль в офисах Билайн» действует с 24 мая 2018 г. по 31 октября 2018 года включительно, на тарифах линейки «ВСЁмоё!», начиная с «ВСЁмоё 1», кроме тарифного плана «Всёшечка».

Найти подходящий офис продаж, а также узнать подробности об организаторах акции, правилах проведения акции, количестве промокодов, о сроках, месте и порядке их получения можно на сайте beeline.ru

Автор:
Теги: "билайн"  платежи  тарифы  узбекистан  переводы 



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