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Ледокол ДВМП "Магадан" завершил зимнюю навигацию в Охотском море
Ледовые условия были "средней тяжести"
Ледокол "Магадан", находящийся под управлением ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO), в начале мая завершил работы по обеспечению судоходства в порту Магадан и бухте Нагаева, которые осуществлял по заявке Росморречфлота РФ и договору с ФГУП "Росморпорт".
Пароходство отмечает, что ледовые условия в Охотском море и на подходах к порту Магадан в зимнюю навигацию 2014-2015 были "средней тяжести".
Дежурство ледокола в порту Магадан продолжалось с 26 декабря 2014 года по 10 мая 2015 года. За этот период ледокол осуществил 24 проводки, из них 11 - в порт Магадан и 13 - из порта.
Всего было проведено 39 судов, перевезших порядка 138 тысяч тонн народно-хозяйственных грузов.
Проводка максимальной длины за навигацию была выполнена в марте 2015 года и составила 123 мили.
По рекомендациям ледокола самостоятельно прошли в порт в ледовых условиях 44 судна.
"Все проводки в порт и из порта Магадан, как и в предыдущие навигации за 10 лет работы ледокола "Магадан" в этом районе, выполнены успешно и в срок, ни одно судно не получило ледовых повреждений", - говорится в релизе ДВМП.
Сейчас ледокол направляется в порт приписки Владивосток, где прибытие судна ожидается 18 мая.
Численность флота FESCO на начало 2015 года составила 26 собственных судов общим дедвейтом 292 тыс. тонн, в том числе 4 ледокольных судна в аренде по долгосрочным контрактам.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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