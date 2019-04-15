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Энергетики назовут "Надежных партнеров" среди юридических лиц Дальнего Востока

15 Апреля 2019, 16:57 | Дальний Восток

Акция «Надежный партнер» проводится в регионе в пятый раз

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) и ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) составят рейтинг лучших потребителей тепловой и электрической энергии среди юридических лиц по итогам осенне-зимнего периода 2018-2019 годов в ходе регионального этапа всероссийской акции «Надежный Партнер». Лучшие компании будут выбраны на основании анализа платежной дисциплины из 55 тыс. абонентов, находящихся в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области, а также Южной Якутии.

Победителей и лауреатов конкурса определят по пяти номинациям: промышленные потребители, бюджетные потребители, сельскохозяйственные предприятия, предприятия бизнеса и предприятия сферы ЖКХ. Основными критериями для отбора конкурсантов станут: полное выполнение договорных условий, соблюдение сроков оплат за тепло и электроснабжение в течение 2018-2019 гг., своевременное подписание актов сверки.

Отметим, акция «Надежный партнер» проводится дальневосточными энергетиками в пятый раз. В прошлом году результатам работы конкурсной комиссии лучшими потребителями тепловой энергии были признаны 79 компаний и организаций. Из них 44 компании удостоены звания «победитель», еще 35 организаций стали лауреатами. Лучшими потребителями электрической энергии стали 20 компаний и еще 40 признаны лауреатами. Полный список победителей и лауреатов конкурса можно найти на официальном сайте АО "ДГК" https://www.dvgk.ru/ и ПАО «ДЭК» https://www.dvec.ru

Проект «Надежный партнер» реализуется при поддержке Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Ассоциации «НП Совет Рынка». Основные задачи акции – укрепление платежной дисциплины в ТЭК, создание единой площадки для диалога поставщиков и потребителей энергоресурсов, консолидация предложений экспертного сообщества по внесению изменений в действующее законодательство. Дальнейшее развитие проекта позволит всем желающим иметь открытый доступ к информации о должниках и размерах их задолженности в любом интересующем регионе.

Рейтинги платежной дисциплины потребителей энергоресурсов размещаются на интернет-сайте www.nprating.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: конкурс  ДГК  рейтинг  энергетика  ДЭК 



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