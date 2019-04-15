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Дальневосточный полпред оказался лидером по доходам среди членов правительства
Юрий Трутнев в 2018 году заработал в 54 раза больше премьер-министра Дмитрия Медведева
Члены правительства России отчитались о доходах по итогам 2018 года. Как следует из данных о доходах, расходах и имуществе, опубликованным на сайте кабмина, больше всех заработал вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий ТРУТНЕВ - 538 млн 395,6 тыс. рублей, увеличив доход более, чем в 1,4 раза по сравнению с 2017 годом. К примеру, премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ заработал в минувшем году 9,9 млн рублей.
Как пояснил официальный представитель дальневосточного полпреда, основные доходы г-на Трутнева в 2018 году были сформированы за счет продажи принадлежавшего ему недвижимого имущества, а также в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении. Вице-премьер полностью вышел из принадлежавших ему ценных бумаг.
Также среди лидеров по доходам - министр промышленности и торговли Денис МАНТУРОВ (443,4 млн рублей) и министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ (183,8 млн рублей).
Наименьший доход по итогам 2018 года задекларировал министр по делам Северного Кавказа Сергей ЧЕБОТАРЕВ, заработавший 6,1 млн рублей. Меньше 7 млн рублей в минувшем году заработали также министр труда и социального развития Максим ТОПИЛИН (6,9 млн рублей), а также глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ (6,6 млн рублей), который почти втрое увеличил свой доход по сравнению с отчетностью на прежнем посту губернатора Амурской области.
Кроме того, представитель Законодательного собрания Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА и представитель администрации региона Светлана ГОРЯЧЕВА увеличили свои доходы по сравнению с предыдущим отчетным годом на 200 тысяч каждая.
Годовой доход Людмилы Талабаевой в 2018 году составил 5,827 млн рублей (в 2017 году — 5,6 млн рублей). В то же время супруг Людмилы Заумовны задекларировал меньшую сумму, чем в предыдущий год — 686,8 тысячи рублей в 2018 году против 815,8 тысяч рублей в 2017 году.
Сенатор Светлана Горячева задекларировала 5,607 млн рублей (в 2017 году — 5,2 млн рублей). Супруг Светланы Петровны получил годовой доход в размере 371,7 тысячи рублей (в 2017 году — 398 тысяч в 2017 году).
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