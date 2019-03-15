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Крабовому бизнесу оторвали клешни
Промышленников все-таки отправили на аукционы
Правительство одобрило законопроект о проведении электронных аукционов по распределению квоты на вылов крабов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог». Проект носит скучное название «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» и предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме.
Проект таеже вводит новый вид квот - на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства. Они будут распределяться между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона.
Предполагается, что распределенные доли квоты краба в инвестиционных целях будут закрепляться на 10 лет соответствующим договором. В случае проведения аукциона до 1 июля срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 июля - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.
Законопроект предусматривает, что победитель аукциона должен будет взять на себя обязательство по строительству на территории РФ объектов, перечень которых установит правительство. Предполагается, что инвесторами или поручителями реализации инвестиционных проектов будут лица, уже имеющие закрепленные за ними доли квот на вылов биоресурсов.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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