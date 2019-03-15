Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Территории опережающего развития добрались до Бурятии и Забайкалья
Создаваемые ТОР получат бюджетную поддержку в строительстве инфраструктуры на сумму более 6 млрд рублей
Подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона приняла решение о создании двух территорий опережающего развития (ТОР) в Забайкальском крае и Республике Бурятия (на фото).
В ТОР «Забайкалье» предполагается реализация 15 инвестпроектов с объемом инвестиций 196,2 млрд рублей, в ТОР «Бурятия» - 4 инвестпроектов с объемом инвестиций 24,7 млрд рублей. Планируется, что создаваемые территории получат бюджетную поддержку в строительстве инфраструктуры на сумму более 6 млрд рублей.
Несмотря на то, что подкомиссия одобрила создание двух новых ТОР, окончательное решение об их формировании утверждается правительством РФ.
«Территории опережающего развития создаются в соответствии с распоряжением правительства РФ. Мы подадим соответствующие документы в правительство РФ для принятия решения о создании данных ТОР», – приводит слова полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА пресс-служба аппарата полпредства.
Досье газеты «Золотой Рог»: ТОР – это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 18 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе. Резидентами в них уже стала 331 компания с общим объемом заявленных инвестиций 2,3 трлн рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта pikabu.ru
Новости тематики
- Территории опережающего развития добрались до Бурятии и Забайкалья
- Крабовому бизнесу оторвали клешни
- Курилы cтановятся продвинутыми
- Задержан бывший главный энергетик Дальнего Востока
- ДГК увеличит расходы на ремонтную компанию
- На Дальнем Востоке скоро заработает еще одно месторождение золота
- Бывший чиновник Корпорации развития Дальнего Востока стал вице-премьером
- "Аэрофлот" ввел новые правила для снятия ажиотажа по продаже льготных авиабилетов на Дальнем Востоке
- Подключение Чукотки к интернету обойдется в 7,8 миллиардов рублей
- Штаб Росгвардии не хочет переезжать во Владивосток
Новости раздела
- Территории опережающего развития добрались до Бурятии и Забайкалья
- Крабовому бизнесу оторвали клешни
- Магадану и Чукотке добавили энергомощности
- Команда Приморской генерации представит ДГК в финале чемпионата РАЦЭНЕРДЖИ в Москве
- "Ростелеком" подключил Южные Курилы к высокоскоростному интернету
- На Дальнем Востоке испытают новый российский самолет
- Курилы cтановятся продвинутыми
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока "развели" на 2,5 миллиарда
- Задержан бывший главный энергетик Дальнего Востока
- ДГК увеличит расходы на ремонтную компанию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Государство признало, что повышение пенсионного возраста было обычным обманом населения
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока будет ликвидирован
- В Приморье раскулачивают "красного губернатора"
- В Приморье готовится строительство стратегически важного объекта
- Одно из многострадальных зданий ДВФУ купили за бесценок и бросили
- "И что, Миклушевский так и останется безнаказанным?"
- Банки в Приморье навязывают клиентам дополнительные услуги
- Центр "Мой бизнес" ждет предпринимателей
- В Приморье за несколько месяцев рухнула целая отрасль
- Во Владивостоке ликвидируют компанию, созданную для строительства нового порта