Территории опережающего развития добрались до Бурятии и Забайкалья

Создаваемые ТОР получат бюджетную поддержку в строительстве инфраструктуры на сумму более 6 млрд рублей

Подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона приняла решение о создании двух территорий опережающего развития (ТОР) в Забайкальском крае и Республике Бурятия (на фото).

В ТОР «Забайкалье» предполагается реализация 15 инвестпроектов с объемом инвестиций 196,2 млрд рублей, в ТОР «Бурятия» - 4 инвестпроектов с объемом инвестиций 24,7 млрд рублей. Планируется, что создаваемые территории получат бюджетную поддержку в строительстве инфраструктуры на сумму более 6 млрд рублей.

Несмотря на то, что подкомиссия одобрила создание двух новых ТОР, окончательное решение об их формировании утверждается правительством РФ.

«Территории опережающего развития создаются в соответствии с распоряжением правительства РФ. Мы подадим соответствующие документы в правительство РФ для принятия решения о создании данных ТОР», – приводит слова полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА пресс-служба аппарата полпредства.

Досье газеты «Золотой Рог»: ТОР – это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 18 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе. Резидентами в них уже стала 331 компания с общим объемом заявленных инвестиций 2,3 трлн рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта pikabu.ru