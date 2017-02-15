Счетная палата нашла нарушения на миллионы рублей в освоении средств, выделенных на развитие Дальнего Востока

Существуют риски создания неэксплуатируемых объектов инфраструктуры после реализации инвестпроектов

Счетная палата (СП) РФ выявила нарушения бюджетного законодательства при исполнении мер господдержки инвестпроектов на территории Дальневосточного федерального округа в 2015-2016 годах.

Как следует из отчета Счетной палаты, нарушения выражены в заключении министерством РФ по развитию Дальнего Востока в 2015 году соглашений о предоставлении субсидий трем инвесторам, превышающие на дату их подписания лимиты бюджетных обязательств на сумму 7,35 млрд рублей.

Также Счетной палатой установлено использование двумя инвесторами полученных из бюджета субсидий не на цели, определенные в соответствующих соглашениях, в сумме 43 млн рублей.

«Министерству (Минвостокразвития – Прим. авт.) необходимо усилить контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий инвесторам. На момент проверки не был утвержден порядок, определяющий объекты, периодичность и формы контроля за соблюдением инвесторами условий, целей и порядка предоставления субсидий. Вследствие этого отмечены риски исполнения инвесторами обязательств по вводу объектов инфраструктуры в установленные соглашениями сроки», - отмечает Счетная палата.

Также СП РФ считает, что при отсутствии комплексного подхода в реализации мер господдержки инвестпроектов существуют риски несоответствия этих мер потребностям регионов, нерациональности размещения объектов производственной инфраструктуры.

На 1 января 2017 года на основе утвержденной правительством «Методики» для целей господдержки были отобраны 13 инвестпроектов в ДФЛ. За 2015-2019 гг. объем господдержки составит 34 млрд рублей.

«Методикой» предусмотрено несколько форм господдержки, однако пока применяется только одна - субсидии инвесторам проектов. Существуют риски создания неэксплуатируемых объектов инфраструктуры после реализации инвестпроектов, например, после завершения работ на месторождениях. Проверка показала, что необходимо более тщательно планировать расходы федерального бюджета с учетом реальной потребности инвесторов в финансовых средствах. По состоянию на 31 декабря 2015 года инвесторами были использованы 8% объема субсидий, предоставленных в 2015 году. Неисполненные Минвостокразвития России бюджетные назначения 2016 года по субсидиям составили 355 млн рублей», - говорится в отчете.

По итогам проверки Коллегия Счетной палаты приняла решение направить информационное письмо в правительство РФ, представление в Минвостокразвития и обращение в Генеральную прокуратуру.

Газета «Золотой Рог», Владивосток