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"Аэрофлот" ввел новые правила для снятия ажиотажа по продаже льготных авиабилетов на Дальнем Востоке
С огромными очередями в авиакассах, скандалами и даже драками обещают покончить
«Аэрофлот» на фоне возникшего ажиотажа увеличил период на выкуп после бронирования субсидированных билетов на перелеты с территории Дальнего Востока в Москву. Теперь он составляет семь дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю.
12 января «Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в города центральной России и Дальнего Востока. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи. Тарифы действуют в экономическом классе в период по 31 декабря 2019 года
На Камчатке и Сахалине запуск программы вызвал большие очереди с ночными дежурствами перед зданием представительств «Аэрофлота».
По информации авиакомпании, новое правило распространяется не только на вновь забронированные билеты, но и на те, бронирование которых было осуществлено в первые дни с открытия продаж - 12 и 13 января. Однако в этом случае продлить срок бронирования пассажиру придется самостоятельно. Сделать это нужно по месту первоначального бронирования: либо в call-центре авиакомпании «Аэрофлот», либо у агентов.
Первоначально для покупки забронированных субсидированных билетов было выделено 72 часа. Если же перелет запланирован в течение ближайших семи дней после бронирования, оформить билет все же придется в течение 72 часов, а в случае вылета в течение ближайших суток - тайм-лимит до оформления билета устанавливается на 2 часа.
По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении будут субсидироваться по 90 маршрутам, их будут выполнять восемь авиакомпаний, объем выделяемых на это субсидий - 2,9 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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