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Абоненты "Билайн", обладающие премиальными картами Visa, получат бесплатный международный интернет-роуминг
Предложение действует более чем в 90 популярных среди туристов странах
ПАО «ВымпелКом» и компания Visa запускают акцию «Безлимитный интернет в роуминге от Visa и «Билайн», в рамках которой абоненты «Билайн» - держатели премиальных карт Visa смогут пользоваться бесплатным интернетом в международном роуминге.
Запуск данной акции в партнерстве с Visa стал еще одним шагом в реализации политики «Билайн» по созданию наиболее комфортных условий для общения и пользования интернетом в международном роуминге для абонентов.
«Билайн» постоянно работает над расширением географии стран с доступными ценами на роуминговые услуги – в настоящее время их уже 90, а также стал первым оператором в России, который предоставил своим клиентам возможность расходовать интернет-трафик за границей из пакета домашнего тарифа «ВСЁ за 1800». Кроме того, чтобы клиенты могли пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях, «Билайн» постоянно увеличивает состав стран, где доступен LTE-роуминг для абонентов.
Как результат принимаемых мер, уже второй год подряд «Билайн» становится обладателем международной премии в области делового туризма Business Traveller Russia and CIS Awards в номинации «Лучший роуминг».
«На отдыхе и в командировках наши клиенты все более активно пользуются интернет-сервисами: в третьем квартале объем потребленного дата-трафика в международном роуминге вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С запуском акции с Visa, игроком глобального уровня в сфере платежных систем, перед обладателями премиальных карт открываются дополнительные возможности для комфортного общения за рубежом - бесплатный интернет в роуминге в популярных странах», – отмечает вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Ирина ЛЕБЕДЕВА.
Чтобы воспользоваться возможностями акции с Visa, которая проходит с 13 ноября 2017 года по 28 февраля 2018 года, клиенту необходимо подключить опцию «Автооплата» от «Билайн». Обладатели карт Visa Platinum смогут пользоваться бесплатным интернетом в международном роуминге в течение 7 дней, Visa Signature – 14 дней, а Visa Infinite – 28 дней.
После прибытия в страну и регистрации SIM-карты в сети роумингового партнера, абонент получит смс-сообщение с промо-кодом для подключения предложения. Первые 100 Мбайт трафика в сутки абонент сможет израсходовать на максимально возможной скорости, а после этого лимита скорость мобильного интернета составит до 128 Кбит/сек.
Предложение действует более чем в 90 популярных среди туристов странах, в том числе в Италии, Грузии, Великобритании, Турции, Испании, Кипре, Финляндии, США, Франции, Португалии, Вьетнаме, Таиланде.
Тренд по росту популярности международных направлений отдыха усилился в 2017 году среди клиентов «Билайн». Количество пользователей в международном роуминге в 3 квартале 2017 года выросло на 14%.
Более подробная информация об акции доступна на http://beel.ink/BySpjDnJG/
Cергей КУЗЬМИН.
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