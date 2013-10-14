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Заглянет ли Дмитрий Медведев в Приморье?

14 Октября 2013, 15:58 | Дальний Восток

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ с 21 по 23 октября посетит Китай с официальным визитом. Как всегда в таких случаях, есть слухи, что премьер воспользуется случаем, чтобы посетить Приморье.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, официальный визит в Китай состоится по приглашению премьера Государственного Совета КНР Ли Кэцяна.

В ходе переговоров, в частности, планируется обсудить, "наращивание объемов и совершенствование структуры взаимной торговли, развитие инвестиционного взаимодействия государств, реализацию масштабных проектов в энергетике и укрепление промышленно-производственной кооперации".

Главным мероприятием поездки станет 18-я регулярная встреча глав правительств России и Китая, которая пройдет 22 октября в Пекине. В ходе визита Медведев встретится также с другими руководителями КНР. В заключительный день визита глава российского правительства посетит научный и инновационный центр КНР - город Хэфей провинции Аньхой, где, в том числе, пообщается со студентами и преподавателями Китайского университета науки и технологий", - отмечается в пресс-релизе.

По итогам встречи глав правительств России и Китая планируется подписание ряда двусторонних межведомственных и корпоративных документов, нацеленных на дальнейшее продвижение российско-китайского практического взаимодействия в различных областях.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

 

Автор: Юрий Рогов
Теги: медведев 



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Комментарии

  • ПсевдоУЙ20:13, 14.10.2013#

    Я щас передёрнул от счастья, когда узнал о заглядывание ЭТОГО АЙФОН-солнца СЮДА, ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО становится , когда каждый раз он сюда заглядывает:)

  • приморский20:32, 14.10.2013#

    А нах он здесь?

  • Псевдоним20:51, 14.10.2013#

    Пусть в нерезиновку убирается. Мы еще тут свою мразь не передавили.

  • Псевдоним20:55, 14.10.2013#

    мож не долетит?

  • Охотник21:06, 14.10.2013#

    ВВП отправил отвезти купчую на ДВ?

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