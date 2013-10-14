Заглянет ли Дмитрий Медведев в Приморье?

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ с 21 по 23 октября посетит Китай с официальным визитом. Как всегда в таких случаях, есть слухи, что премьер воспользуется случаем, чтобы посетить Приморье.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, официальный визит в Китай состоится по приглашению премьера Государственного Совета КНР Ли Кэцяна.

В ходе переговоров, в частности, планируется обсудить, "наращивание объемов и совершенствование структуры взаимной торговли, развитие инвестиционного взаимодействия государств, реализацию масштабных проектов в энергетике и укрепление промышленно-производственной кооперации".

Главным мероприятием поездки станет 18-я регулярная встреча глав правительств России и Китая, которая пройдет 22 октября в Пекине. В ходе визита Медведев встретится также с другими руководителями КНР. В заключительный день визита глава российского правительства посетит научный и инновационный центр КНР - город Хэфей провинции Аньхой, где, в том числе, пообщается со студентами и преподавателями Китайского университета науки и технологий", - отмечается в пресс-релизе.

По итогам встречи глав правительств России и Китая планируется подписание ряда двусторонних межведомственных и корпоративных документов, нацеленных на дальнейшее продвижение российско-китайского практического взаимодействия в различных областях.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.