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Заглянет ли Дмитрий Медведев в Приморье?
Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ с 21 по 23 октября посетит Китай с официальным визитом. Как всегда в таких случаях, есть слухи, что премьер воспользуется случаем, чтобы посетить Приморье.
Как говорится в сообщении пресс-службы правительства, официальный визит в Китай состоится по приглашению премьера Государственного Совета КНР Ли Кэцяна.
В ходе переговоров, в частности, планируется обсудить, "наращивание объемов и совершенствование структуры взаимной торговли, развитие инвестиционного взаимодействия государств, реализацию масштабных проектов в энергетике и укрепление промышленно-производственной кооперации".
Главным мероприятием поездки станет 18-я регулярная встреча глав правительств России и Китая, которая пройдет 22 октября в Пекине. В ходе визита Медведев встретится также с другими руководителями КНР. В заключительный день визита глава российского правительства посетит научный и инновационный центр КНР - город Хэфей провинции Аньхой, где, в том числе, пообщается со студентами и преподавателями Китайского университета науки и технологий", - отмечается в пресс-релизе.
По итогам встречи глав правительств России и Китая планируется подписание ряда двусторонних межведомственных и корпоративных документов, нацеленных на дальнейшее продвижение российско-китайского практического взаимодействия в различных областях.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Я щас передёрнул от счастья, когда узнал о заглядывание ЭТОГО АЙФОН-солнца СЮДА, ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО становится , когда каждый раз он сюда заглядывает:)