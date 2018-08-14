www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.22 р. 100 JPY: 61.86 р.
EUR: 77.65 р. 10 CNY: 99.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Новости
Распечатать

Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке

14 Августа 2018, 09:27 | Дальний Восток

Путин хочет простимулировать приморцев не убегать из родного края

Президент Владимир ПУТИН по итогам совещания с членами правительства поручил премьер-министру Дмитрию МЕДВЕДЕВ в срок до 10 сентября представить предложения о мерах, которые бы простимулировали приток населения для постоянного проживания на Дальнем Востоке. Одной из стимулирующих мер может стать применение пониженной ставки ипотечного кредита для семей с детьми.

Согласно тексту поручения, размещенному на сайте Кремля, решать поставленную задачу предлагается путем увеличения размера финансовой помощи работодателям, участвующим в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа; увеличения размеров подъемных, выплачиваемых участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников и членов их семей в Россию, в российские регионы, входящие в состав Дальневосточного федерального округа.

Кроме того, главе правительства поручено подготовить доклад о специальных мерах по поддержке рождаемости в регионах Дальнего Востока, в том числе за счет повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также выделения средств семьям при рождении второго ребенка. Еще одной стимулирующей мерой может стать применение пониженной ставки ипотечного кредита для семей с детьми.

Главе администрации президента Антону ВАЙНО поручено обеспечить рассмотрение этих вопросов на заседании президиума Государственного совета РФ до 30 сентября.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото с сайта Кремля

Автор:
Теги: Владимир Путин  Дмитрий Медведев  кадры  поручение  ипотека  госсовет 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним12:10, 14.08.2018#

    семьям с детьми нужно давать бесплатное жилье. нынче иметь двоих детей, это уже подвиг. да и на одного. . . а то только чуробесов и будем видеть на улицах.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru