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Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
Путин хочет простимулировать приморцев не убегать из родного края
Президент Владимир ПУТИН по итогам совещания с членами правительства поручил премьер-министру Дмитрию МЕДВЕДЕВ в срок до 10 сентября представить предложения о мерах, которые бы простимулировали приток населения для постоянного проживания на Дальнем Востоке. Одной из стимулирующих мер может стать применение пониженной ставки ипотечного кредита для семей с детьми.
Согласно тексту поручения, размещенному на сайте Кремля, решать поставленную задачу предлагается путем увеличения размера финансовой помощи работодателям, участвующим в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа; увеличения размеров подъемных, выплачиваемых участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников и членов их семей в Россию, в российские регионы, входящие в состав Дальневосточного федерального округа.
Кроме того, главе правительства поручено подготовить доклад о специальных мерах по поддержке рождаемости в регионах Дальнего Востока, в том числе за счет повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также выделения средств семьям при рождении второго ребенка. Еще одной стимулирующей мерой может стать применение пониженной ставки ипотечного кредита для семей с детьми.
Главе администрации президента Антону ВАЙНО поручено обеспечить рассмотрение этих вопросов на заседании президиума Государственного совета РФ до 30 сентября.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото с сайта Кремля
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семьям с детьми нужно давать бесплатное жилье. нынче иметь двоих детей, это уже подвиг. да и на одного. . . а то только чуробесов и будем видеть на улицах.