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Задержан бывший главный энергетик Дальнего Востока
Следы, похоже, ведут на Сахалин
В Новосибирске задержан заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию 48-летний Иван БЛАГОДЫРЬ, в свое время руководивший АО «РАО ЭС Востока» (входит в группу «РусГидро», ранее управляло дальневосточной энергетикой). Экс-энергетик уже конвоирован на Дальний Восток.
До прихода в Академию наук, г-н Благодырь работал заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области.
В марте 2015 президент РФ Владимир ПУТИН отстранил от должности губернатора Сахалинской области Александра ХОРОШАВИНА в связи с утратой доверия. Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал г-на Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Экс-губернатор в том числе проходил по делу о получении взятки в размере $5,6 млн при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. После увольнения Хорошавина в сахалинском правительстве начались отставки. Врио главы региона Олег КОЖЕМЯКО объявил, что штат помощников и советников губернатора будет сокращен более чем на треть, а 1 апреля были уволены два вице-губернатора. Также был уволен министр инвестиций и внешних связей Иван Благодырь.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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