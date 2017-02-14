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Обвиняемый в коррупции экс-губернатор Сахалина вернулся на остров

14 Февраля 2017, 12:38 | Дальний Восток

Предварительное слушание по делу Александра Хорошавина начнется 20 февраля

Экс-губернатор Сахалинской области Александра ХОРОШАВИН сегодня доставлен в Южно-Сахалинск для участия в судебных заседаниях по делу о коррупционных преступлениях. На время судебного заседания он будет находиться в местном СИЗО.

Городской суд Южно-Сахалинска назначил на 20 февраля предварительное слушание по делу экс-губернатора и его ряда его подчиненных, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере. Предварительное слушание будет проходить в формате закрытого судебного заседания в соответствии с ч. 1 ст. 234 УПК РФ.

Генпрокуратура направила в суд дело в отношении Хорошавина, его заместителя Сергея КАРЕПКИНА, советника Андрея ИКРАМОВА и министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николая БОРИСОВА. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»).

По данным следствия, фигуранты дела с 2009 по 2015 год систематически получали от предпринимателей, работающих в Сахалинской области, взятки за право выполнения работ по госконтрактам, получение субсидий из федерального и областного бюджетов, своевременную приемку и оплату работ. Всего за этот период ими было получено около 522 млн рублей, полагают следователи.

Александр Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года, а 25 марта того же года он был снят с поста губернатора в связи с утратой доверия.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: Сахалин  алексадр хорошавин  коррупция 



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