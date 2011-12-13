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«Газпром» намерен добиться более высоких темпов роста тарифов на газ

13 Декабря 2011, 21:14 | Дальний Восток

Не успели дальневосточные потребители ощутить всех преимуществ будущей газификации региона, как на горизонте замаячила перспектива повышения цен на газ. Как пишет РБК со ссылкой на материалы к заседанию совета директоров компании, состоявшемуся 29 ноября, «Газпром» намерен уже к 2015 году достичь равнодоходности поставок газа на экспорт и на внутренний рынок. Учитывая, что средняя цена на газ на внутреннем рынке составляет около $100 за 1 тыс. куб. м, для внутренних потребителей она должна увеличиться вдвое.

Весть о том, что цены на газ для российских потребителей будут расти, не является чем-то неожиданным. Эксперты предсказывали рост тарифов в перспективе. Новостью является то, что «Газпром» намерен добиваться ускорения темпов роста внутренних цен, мотивируя это тем, что прибыль от продажи газа в России на протяжении долгого времени не возмещает затраты монополии на добычу и поддержание газотранспортной системы (ГТС). Минэкономразвития рассматривает как основной вариант повышение оптовых цен на газ уже с 1 июля 2012 года на 15%, сообщили РБК daily в ведомстве, в том числе на 10% – для населения.

Дальневосточникам в этой ситуации не стоит надеяться на особые цены, учитывая текущие вложения в газовую инфраструктуру региона и утвержденный пятилетний план «Газпрома» по газификации ДФО. По словам начальника управления координации восточных проектов «Газпрома» Виктора ТИМОШИЛОВА, сказанным в ноябре на газовом форуме в Москве, данный регион является недоинвестированным. В следующем году газовая монополия планирует начать строительство ГТС «Якутск - Хабаровск - Владивосток» и продолжить строительство межпоселковых газопроводов в субъектах ДФО. По словам Тимошилова, Сахалинская область стала первым регионом, где данная программа уже утверждена, программы развития газификации Хабаровского края и Камчатки проходят утверждение. В Приморском крае она еще разрабатывается на период с 2012 по 2017 годы, а со следующего года планируется переходить к проектированию. Из 21 муниципального образования Приморья, которые входят в начальный этап газификации, документы уже подготовили 11 муниципалитетов, а в целом, по словам губернатора края Сергея ДАРЬКИНА, будет газифицирован 31 район.

Межпоселковые газопроводы проектируются и будут строиться компанией «Газпром». Стоимость затрат оценивается в миллиарды. Стоит подумать, какова эффективность таких вложений и срок возврата инвестиций? По некоторым оценкам, «Газпром» не экономит на строительстве газопроводов, а ищет простые способы увеличения доходов. Отсюда и неизбежный рост цен на газ.

Еще никто не посчитал, во что газификация выльется для конкретного потребителя. К 2017 году, когда в Приморском крае будут построены межпоселковые газопроводы, внутренняя цена на газ может оказаться на уровне $200, плюс солидной суммой каждому потребителю грозит подключение к трубе. Вопрос - захочет ли население в массовом порядке переходить на газ? Разве что не будет выбора.

Надежда ВОРОНЦОВА, "Золотой Рог".

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