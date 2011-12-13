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«Газпром» намерен добиться более высоких темпов роста тарифов на газ
Не успели дальневосточные потребители ощутить всех преимуществ будущей газификации региона, как на горизонте замаячила перспектива повышения цен на газ. Как пишет РБК со ссылкой на материалы к заседанию совета директоров компании, состоявшемуся 29 ноября, «Газпром» намерен уже к 2015 году достичь равнодоходности поставок газа на экспорт и на внутренний рынок. Учитывая, что средняя цена на газ на внутреннем рынке составляет около $100 за 1 тыс. куб. м, для внутренних потребителей она должна увеличиться вдвое.
Весть о том, что цены на газ для российских потребителей будут расти, не является чем-то неожиданным. Эксперты предсказывали рост тарифов в перспективе. Новостью является то, что «Газпром» намерен добиваться ускорения темпов роста внутренних цен, мотивируя это тем, что прибыль от продажи газа в России на протяжении долгого времени не возмещает затраты монополии на добычу и поддержание газотранспортной системы (ГТС). Минэкономразвития рассматривает как основной вариант повышение оптовых цен на газ уже с 1 июля 2012 года на 15%, сообщили РБК daily в ведомстве, в том числе на 10% – для населения.
Дальневосточникам в этой ситуации не стоит надеяться на особые цены, учитывая текущие вложения в газовую инфраструктуру региона и утвержденный пятилетний план «Газпрома» по газификации ДФО. По словам начальника управления координации восточных проектов «Газпрома» Виктора ТИМОШИЛОВА, сказанным в ноябре на газовом форуме в Москве, данный регион является недоинвестированным. В следующем году газовая монополия планирует начать строительство ГТС «Якутск - Хабаровск - Владивосток» и продолжить строительство межпоселковых газопроводов в субъектах ДФО. По словам Тимошилова, Сахалинская область стала первым регионом, где данная программа уже утверждена, программы развития газификации Хабаровского края и Камчатки проходят утверждение. В Приморском крае она еще разрабатывается на период с 2012 по 2017 годы, а со следующего года планируется переходить к проектированию. Из 21 муниципального образования Приморья, которые входят в начальный этап газификации, документы уже подготовили 11 муниципалитетов, а в целом, по словам губернатора края Сергея ДАРЬКИНА, будет газифицирован 31 район.
Межпоселковые газопроводы проектируются и будут строиться компанией «Газпром». Стоимость затрат оценивается в миллиарды. Стоит подумать, какова эффективность таких вложений и срок возврата инвестиций? По некоторым оценкам, «Газпром» не экономит на строительстве газопроводов, а ищет простые способы увеличения доходов. Отсюда и неизбежный рост цен на газ.
Еще никто не посчитал, во что газификация выльется для конкретного потребителя. К 2017 году, когда в Приморском крае будут построены межпоселковые газопроводы, внутренняя цена на газ может оказаться на уровне $200, плюс солидной суммой каждому потребителю грозит подключение к трубе. Вопрос - захочет ли население в массовом порядке переходить на газ? Разве что не будет выбора.
Надежда ВОРОНЦОВА, "Золотой Рог".
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