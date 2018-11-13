Новый командующий Восточным военным округом представлен подчиненным

Герой Российской Федерации Геннадий Жидков ранее занимал должность замначальника Генштаба ВС РФ

В Хабаровске сегодня представлен новый командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий ЖИДКО. Прежний командующий округом Александр ЖУРАВЛЕВ назначен командующим войсками Западного военного округа.

На торжественной церемонии присутствовали руководящий состав военного округа, командиры соединений и воинских частей Хабаровского гарнизона, офицеры штаба округа, ветераны, почетные гости.

Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Геннадий Жидко родился в 1965 году. В 1987 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск, в 2007 году Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до начальника штаба - первого заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа. С 2017 года проходил службу в должности заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.

Газета «Золотой Рог», Хабаровск

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