Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новый командующий Восточным военным округом представлен подчиненным
Герой Российской Федерации Геннадий Жидков ранее занимал должность замначальника Генштаба ВС РФ
В Хабаровске сегодня представлен новый командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий ЖИДКО. Прежний командующий округом Александр ЖУРАВЛЕВ назначен командующим войсками Западного военного округа.
На торжественной церемонии присутствовали руководящий состав военного округа, командиры соединений и воинских частей Хабаровского гарнизона, офицеры штаба округа, ветераны, почетные гости.
Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Геннадий Жидко родился в 1965 году. В 1987 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск, в 2007 году Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до начальника штаба - первого заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа. С 2017 года проходил службу в должности заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.
Газета «Золотой Рог», Хабаровск
Фото volga.news
Новости тематики
- Новый командующий Восточным военным округом представлен подчиненным
- Дальневосточной авиакомпании запретили летать за границу
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
Новости раздела
- Новый командующий Восточным военным округом представлен подчиненным
- Дальневосточной авиакомпании запретили летать за границу
- На Дальнем Востоке появится отель под брендом Mercure
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- "Владхлеб" готов поглотить соседей по региону
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- Номинантка "Грэмми" Джинетта Миничелло и "русский Фрэнк Синатра" летят во Владивосток
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"