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ПУТИН: Первую очередь верфи в Большом Камне построят к концу 2016 года

13 Ноября 2014, 16:15 | Дальний Восток

По мнению президента, самым принципиальным сегодня является кадровый вопрос

«Верфь в Большом Камне, о которой мы будем сегодня говорить, строится, по сути, «с нуля». Ее первую очередь планируется завершить в конце 2016 года. Хочу при этом отметить, что полного цикла создания судов здесь не было раньше, поэтому нужны новые производственные компетенции и обучение кадров», - сказал президент России Владимир ПУТИН, открывая в четверг на острове Русский совещание по вопросу создания судостроительного комплекса на базе ОАО "Дальневосточный завод "Звезда", сообщает корреспондент "Золотого Рога" с мероприятия .

Президент отметил, что самым принципиальным является кадровый вопрос.

«Во всяком случае, один из принципиальных, характерный не только для Дальневосточного центра судостроения, но и для всей отрасли. Имею в виду острую нехватку специалистов, причём на всех уровнях – и рабочих, и технологов, и инженеров. К сожалению, отсутствуют современные системы корпоративного и проектного управления», - сказал Путин.

Он напомнил, что планы по вводу новых судостроительных мощностей в России должны быть синхронизированы с инвестиционными программами крупнейших российских компаний-заказчиков.

«Именно поэтому в развитии Дальневосточного центра судостроения активно участвует «Роснефть» и некоторые другие наши компании. У них есть серьёзные планы по загрузке верфи в части выпуска нефтяных платформ и производства судов снабжения. Я рассчитываю сегодня услышать мнения и других крупных структур относительно возможных заказов на российских верфях, в том числе и здесь – на Дальнем Востоке», - сказал Владимир Путин.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: "Роснефть"  завод "Звезда"  Путин 






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Комментарии

  • Псевдоним23:03, 13.11.2014#

    да да , денежкав то у тебя нет нихрена , жижа то подешевела ))

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј23:21, 13.11.2014#

    По интервью видно что устал вова. черная удача отвернулась.

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