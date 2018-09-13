На Дальнем Востоке появится отель под брендом Mercure

Французская группа AccorHotels выбрала вместо Владивостока Якутск

Пока Приморье разбирается с «проклятием Хаяттов», международные гостиничные сети осваивают Дальний Восток с менее помпезными, но реальными проектами. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», французский гостиничный оператор AccorHotels, которого в свое время активно сватали в операторы 5-звездочной гостиницы во Владивостоке до соглашения с Hyatt, объявил о намерении построить гостиницу под брендом Mercure (управляется оператором Accor Group) в Якутске.

Отель на 150 мест откроется после 2020 года, объем инвестиций в проект не раскрывается.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», отель будет иметь статус «4 звезды».

Проект будет реализован с участием Алмазэргиэнбанка и его «дочки» ООО «АЭБ Капитал».

Соответствующее соглашение стороны подписали на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Группа AccorHotels - один из ведущих гостиничных операторов в мире, объединяет 4,5 тыс. отелей. Гостиничный оператор работает в 100 странах. В сегменте «люкс» оператор представлен брендами Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, So Sofitel, Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman и Swissotel. К брендам среднего ценового сегмента и бутик-брендам относятся Novotel, Suite Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio. В сегменте «эконом» работают ibis, ibis Styles, ibis budget.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток