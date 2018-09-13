Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке появится отель под брендом Mercure
Французская группа AccorHotels выбрала вместо Владивостока Якутск
Пока Приморье разбирается с «проклятием Хаяттов», международные гостиничные сети осваивают Дальний Восток с менее помпезными, но реальными проектами. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», французский гостиничный оператор AccorHotels, которого в свое время активно сватали в операторы 5-звездочной гостиницы во Владивостоке до соглашения с Hyatt, объявил о намерении построить гостиницу под брендом Mercure (управляется оператором Accor Group) в Якутске.
Отель на 150 мест откроется после 2020 года, объем инвестиций в проект не раскрывается.
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», отель будет иметь статус «4 звезды».
Проект будет реализован с участием Алмазэргиэнбанка и его «дочки» ООО «АЭБ Капитал».
Соответствующее соглашение стороны подписали на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Группа AccorHotels - один из ведущих гостиничных операторов в мире, объединяет 4,5 тыс. отелей. Гостиничный оператор работает в 100 странах. В сегменте «люкс» оператор представлен брендами Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, So Sofitel, Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman и Swissotel. К брендам среднего ценового сегмента и бутик-брендам относятся Novotel, Suite Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio. В сегменте «эконом» работают ibis, ibis Styles, ibis budget.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Новости тематики
- На Дальнем Востоке появится отель под брендом Mercure
- "МегаФон" предлагает развивать инфраструктуру для цифровой экономики на Дальнем Востоке в формате государственно-частного партнерства
- Сахалин и материк может связать железнодорожный мост
- ДВЭУК планирует построить новую ВЛ в Якутии
- Владивосток первым увидит первую в мире трансграничную канатную дорогу
Новости раздела
- На Дальнем Востоке появится отель под брендом Mercure
- Чиновники обещают снизить цены на горбушу
- Китайцы подсели на приморские морепродукты
- Трутнев сохранил ручной контроль над дальневосточной энергетикой
- Приморским семьям с детьми сделают скидку по ипотеке
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока
- Приморцы стали больше летать
- Абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы с комиссией всего 1 рубль
- "Аврора" не против импортозамещения
- Bentley дальневосточного губернатора продали почти за 6 миллионов рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза