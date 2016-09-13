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Дальневосточникам дадут еще три миллиарда рублей
Будут ли строить новые мосты – пока неизвестно
Минвостокразвития подготовило проект правительственного постановления о выделении субсидии Внешэкономбанку (ВЭБ) в размере 3,19 млрд рублей на реализацию приоритетных инвестпроектов на Дальнем Востоке.
Предполагается, что средства будут предоставлены из федерального бюджета на 2016 год и направлены на оплату допэмиссии акций АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (структура ВЭБа). Проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru.
Досье газеты «Золотой Рог»: Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона создан в форме ОАО в ноябре 2011 года, его единственным акционером выступает ВЭБ. В настоящее время фонд реализует 10 инвестпроектов общей стоимостью более 172 млрд рублей. Уставный капитал фонда составляет 15,5 млрд рублей. Гендиректор ФРДВ – Алексей ЧЕКУНКОВ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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