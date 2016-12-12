На самолетах "Авроры" теперь можно пользоваться мобильником во время взлета и посадки

Это не касается смартфонов и планшетов, у которых отсутствует возможность переключения в «авиарежим»

Авиакомпания «Аврора» (входит в группу компаний «Аэрофлот») с сегодняшнего дня отменила запрет на пользование мобильными телефонами и планшетами в полете на этапах взлета и посадки. Теперь пассажирам рекомендуют переключить устройство в «авиарежим» или отключить сотовую связь, после чего можно продолжить работу со своим электронным устройством.

В настоящее время на всех воздушных судах «Авроры» и на всех этапах полета можно использовать мобильные телефоны/смартфоны, планшеты, электронные книги и игры, цифровые аудио/видеоплееры и другие электронные устройства с функцией обмена данными GSM, Wi-Fi, Bluetooth в автономном режиме («авиарежиме»), с выключенной функцией Wi-Fi/Bluetooth.

Также на всех этапах полета разрешено использование электронных часов, фотоаппаратов, видеокамер, портативных диктофонов и электронных приборов, необходимых в медицинских целях.

Во избежание создания помех системам управления воздушным судном на борту запрещено использовать мобильные телефоны/смартфоны, планшеты, у которых отсутствует возможность переключения в автономный режим работы («авиарежим»), пейджеры, беспроводные наушники Wi-Fi/Bluetooth, приемо-передающие устройства, использующие радиосвязь.

Досье «Золотого Рога»: Авиакомпания «Аврора» является крупнейшим авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Флот компании в настоящее время насчитывает 23 воздушных судна: десять среднемагистральных А319, одиннадцать DHC-8 и два внутрирегиональных DHC-6. Контрольный пакет (51%) авиакомпании принадлежит «Аэрофлоту», 49% - правительству Сахалинской области.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток